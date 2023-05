Hege Riise og landslaget får «hemmelig» VM-test

Påskeoppgjøret mot Sverige i april ble likevel ikke generalprøven før VM. Nå skal det spilles en «hemmelig kamp» noen dager før sommerens mesterskap.

VM NESTE: Landslagstrener Hege Riise (t.v.) sammen med Guro Reiten før møtet med Sverige på Gamla Ullevi i forrige måned. Den kampen endte 3–3.

15.05.2023 15:37

For når Hege Riises kvinnelandslag møter Portugal i New Zealand 16. juli så skjer det bak lukkede dører.

Det er ingen offisiell landskamp, den vil aldri vises på noen landskampstatistikk og den går uten tilskuere eller presse.

Her får landslaget sin siste test før VM-premieren mot vertsnasjonen New Zealand 20. juli.

– Den teller ikke i noen sammenhenger, sier landslagstrener Hege Riise.

– Vi har ønsket å få til en kamp etter reisen til New Zealand og før VM starter. Det blir den siste forberedelsen vi får inn mot mesterskapet.

Fakta Info Norge er i gruppe med New Zealand, Filippinene og Sveits i VM. Dette er Norges kamper i gruppespillet:

20. juli: New Zealand-Norge

25. juli: Sveits-Norge

30. juli: Filippinene-Norge Vis mer

Hvor kampen skal spilles er ikke avklart. Den kan ikke arrangeres på en offisiell VM-stadion eller noen av anleggene som benyttes i forbindelse med mesterskapet, ifølge Riise.

Motstander Portugal er på vei oppover på verdensrankingen og er nå på en 21. plass. Aldri har de vært ranket høyere.

Samme nasjon blir også Norges motstander i A-divisjonen i Nations League. Den kampen spilles 26. september.

Kvinnelandslaget blir neppe samlet før avreise til New Zealand. Planen er å reise ned i starten av juli - om alle spillerne blir frigitt av sine klubber. I utgangspunktet kan klubbene holde på spillerne inntil 10 dager før VM-åpningen.

– Vi ønsker å reise ned så tidlig som mulig for å akklimatisere oss. New Zealand er 10 timer foran Norge, og man beregner én dag per time når tidsforskjell skal utlignes. Det gjør at vi er avhengig av å komme oss ned dit forholdsvis tidlig, sier Hege Riise.

Temperaturene behøver ikke de norske fotballkvinnene å bekymre seg for siden det går mot vinter i Oceania.

– Akklimatiseringen blir viktigst, og den må vi bruke tid på siden det er veldig forskjellig hvordan man opplever tidsforskjellen. Vi har rådført oss med Olympiatoppen og har et opplegg i regi av dem når det kommer til kost og ernæring. De har mye erfaring med mesterskap i Østen og da er det viktig at vi kan dra nytte av den.

Når Riise og trenerteamet presenterer VM-troppen i juni får de plass til 23 spillere samt tre reserver som alle reiser til New Zealand.

Akkurat nå har ikke 53-åringen så mange bekymringer for det som skal bli hennes VM-mannskap.

– Mange av de som har vært ute er tilbake. Det ser bra ut. Vi går til et mesterskap og er trygg på at vi skal levere, sier Hege Riise.

En av de som er tilbake er Guro Bergsvand. Midtstopperen, med 22 landskamper, ble skadet i en kamp for Brighton i slutten av mars. Nå får hun med seg innspurten i Women´s Super League i England.

Ada Hegerberg matches forsiktig av Lyon etter at hun var tilbake fra skade i mars.