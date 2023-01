Ingebrigtsen savnet trenertilværelsen og fikk klar beskjed av kona

MASPALOMAS (VG) Kåre Ingebrigtsen (57) og familien var allerede på vei tilbake til Trondheim da Ranheim-tilbudet dukket opp. Da var det ikke noe å lure på.

GODT HUMØR: Kåre Ingebrigtsen tok seg tid til en prat med VG før han reiser til Bergen onsdag ettermiddag.

25.01.2023 12:38

– Fruen hadde allerede fått seg jobb i Trondheim. Det var kjempeklaff, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Det var klar beskjed om at «denne tar du»?

– Jaja. Jeg har blitt mye flinkere til å høre etter nå, ler han på karakteristisk vis.

Det er en uke siden det ble klart at Kåre Ingebrigtsen ga seg som sportssjef i Åsane for å bli trener i Ranheim.

Han sluttet seg til treningsleiren på Gran Canaria så sent som torsdag, men har rukket å bli solbrun før laget reiser hjem onsdag ettermiddag. På andre siden av bassenget har spillerne lagt seg i horisontalen for å tyne ut de siste soltimene før laget reiser hjem.

– Jeg har jo savnet det den tiden jeg har vært i Åsane. Da har jeg vært noen dager på feltet og bare kjent på den gleden og det savnet, sier Kåre Ingebrigtsen.

Dermed var det ikke vanskelig å finne energi og humør da den første treningen skulle gjennomføres.

– Hva kaller man det? God, gammel overtenning? Økta var vel satt opp og klar en halvtime før guttene kom, sier Ingebrigtsen.

STORTRIVES: Kåre Ingebrigtsen sier at Ranheim-jobben er noe han hadde veldig lyst til å gjøre.

Det var nemlig en periode hvor han ikke var sikker på om han noen gang kom til å trene et lag igjen.

– Jeg har vært i tvil om hva jeg skulle gjøre. Vi bestemte oss for at vi skulle flytte hjem. Vi var på vei hjem og så dukket det her opp. Da Ranheim dukket opp så var det noe jeg virkelig kunne tenkt meg og ønsket å gjøre.

Savnet av trenertilværelsen og familiære hensyn gjorde at Ranheim-jobben var som hånd i hanske for mannen som vant serien tre år på rad med Rosenborg, før han fikk sparken midtveis i det fjerde gullet.

Trolig har han kommet til Trøndelag for å bli.

– Nå er jeg jo en eldre mann som plutselig har fått tre barnebarn i løpet av ett år. Jeg og kona og datteren flytter hjem nå. Jeg har ikke planer om å flytte mer. Da skal det være noe som er veldig artig. Det har ikke noe med penger å gjøre, da må det være veldig spennende.

LUTTER ØRE: Smilet til Kåre Ingebrigtsen går fra øre til øre når han coacher de unge Ranheim-spillerne, som lytter ivrig til sin nye sjef.

Ingebrigtsen gleder seg til den nye tilværelsen og tror at familiesituasjonen vil gi ham enda mer energi inn i jobben.

– Det sparer deg for tid, men også dårlig samvittighet. Når man er ferdig kan man reise hjem til familien og barnebarn på besøk. Det er kort vei til Bodø hvor Hege (Leirfall Ingebrigtsen) har familien sin også, så det er mye som gjør det enklere for oss. Vi har vært veldig langt unna mange en stund nå, sier han.

Foreløpig har han bare fått en ettårskontrakt med klubben.

– Jeg tror vi skal bruke et år. Jeg har blitt skremt når jeg har fått beskjed om at jeg skal være med på en del «prosjekter» opp gjennom. Jeg har ikke helt tro på at folk orker å stå i lange prosjekter. Vi skal bruke litt tid og finne ut hva Ranheim skal være og hva jeg skal gjøre. Da finner vi fort ut om vi skal gå sammen videre. Det kjentes riktig for meg i hvert fall, og for Ranheim.

På spørsmål om hva som er annerledes for Trener-Kåre i 2023 fra tidligere, sier han «roligere, tryggere og mer erfaring».

– Jeg tror alle blir bare bedre og bedre så lenge motivasjonen er der, sier han.

TYDELIG: Kåre Ingebrigtsen mener det er viktig at laget får en klar identitet.

Han trekker frem Bodø/Glimt-tiden, hvor han gikk fra medaljestrid til nedrykk på ett år som «den bratteste læringskurven». Siden har det vært opp- og nedturer i Viking, Rosenborg, Oostende, APOEL og Brann.

– Når det dukker opp ting så har jeg ikke noe filter, så da kaster jeg meg uti det og prøver, sier Ingebrigtsen.

57-åringen sier at målet i år er å slåss om kvalik etter fjoråret, hvor Ranheim hadde noen gode perioder, men også noen veldig dårlige perioder.

– Så det handler om å finne grunner og ulike årsaker til hva som skjedde. Og så få et stabilt lag som sammen har et felles tankesett. Hvordan vi skal spille, hvem vi skal være og hvordan vi skal fremstå. Ranheim har kanskje vært litt diffuse de siste årene, sier Ingebrigtsen – som ikke er i tvil om én ting:

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg, sier han.