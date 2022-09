Haaland ble helten mot gamleklubben: – Håper Zlatan er stolt

(Manchester City – Borussia Dortmund 2–1) Erling Braut Haaland (22) var stort sett anonym i over 80 minutter. Så vartet han opp med en kunstscoring.

AKROBATIKK: Erling Braut Haaland avsluttet på utrolig vis da han sørget for City-seier.

14. sep. 2022 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

Det var Haaland som slapp markeringen da Jude Bellingham headet Dortmund i ledelsen ti minutter ut i den andre omgangen. Manchester City så ut til å gå mot sitt første hjemmetap i Champions League siden høsten 2018, men så snudde alt i løpet av fire minutter.

I kampens 80. minutt var det John Stones som utlignet med et herlig skudd fra 20 meter. Fire minutter senere var det João Cancelo som svingte inn et innlegg med utsiden av foten.

Inne i feltet dukket – selvsagt – Erling Braut Haaland opp. Nordmannen vippet frem venstrefoten og med et akrobatisk spark høyt oppe i luften sendte ballen over keeper Alexander Meyer og i mål.

– Jeg har ganske lange bein. Det er slik jeg nådde ballen. Det var et godt innlegg og til slutt var det et virkelig bra mål, vil jeg si, sier Haaland i et intervju vist på TV 2.

Til svenske C More sier han at han nok har lært litt av Zlatan.

– Jeg håper han er stolt over det målet. Jeg var på rett plass til rett tid, sier Haaland ifølge Aftonbladet.

Til BT Sport sier han det var fint å møte gamle lagkamerater, og at han forventet å bli fulgt tett gjennom hele kampen.

– Han er ikke alltid inne i kampen, men ut av ingenting kan score et mål. Å score et slikt mål var ganske utrolig, sier Dortmunds Jude Bellingham til TV 2.

På spørsmål om det hele var litt Zlatan-aktig, kommer svaret raskt:

– Erling-aktig.

INSPIRASJONEN? Zlatan Ibrahimovic er kjent for sine mange akrobatiske scoringer. Her mot Toronto i 2018 – nominert til Puskas-prisen for årets mål i verden.

– Det er jo nesten ikke en målsjanse. Det å komme så høyt med venstrelabben sin og sette den inn på det viset ... Det er fotballkunst, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det målet er helt utrolig. Først skal du ha den fysiske kapasiteten til å gjøre akkurat det. Så skal du oppfatte det i den brøkdelen av et sekund, gjøre valget og klare å få ballen i mål, supplerer kollega Morten Langli.

– Han hører hjemme på et sirkus når han opptrer på dette viset, sier Mathisen.

I nederlandsk media ble en scoring fra Johan Cruyff, fra en Barcelona-kamp mot Atlético Madrid i 1973 også trukket frem - en sammenligning også City-manager Pep Guardiola tok frem i pressesonen etter kampen.

– Det er fint at Erling etterlignet Johan Cruyff, sier Guardiola til BT Sport.

Feiringen ble rolig fra Haaland, som nå har scoret utrolige 26 mål på 21 Champions League-kamper. Han har scoret 13 mål for Manchester City på kun ni kamper.

– Jeg lever drømmen, jeg er glad ... Det kommer mer, sier Haaland.

Det er en scoringsfrekvens som virkelig kan måle seg mot toppscorerne i Champions League-historien. I grafen under finner du alle spillerne med mer enn 50 mål og et utvalg av dagens aktive spillere:

Haaland ble en umiddelbar suksess etter at han signerte for Borussia Dortmund i januar 2020, og scoret hele 86 mål på 89 kamper før han i sommer ble solgt til Manchester City.

Der har den norske stjernespissen fortsatt å bøtte inn mål og onsdag skulle han for første gang i karrieren spille mot sin tidligere klubb. Flere av hans tidligere lagkamerater uttalte seg om Haaland før kampen.

– Ingen vet hvordan man kan stoppe ham. Jeg ville vært verdt mye mer hvis jeg gjorde det, sa Jude Bellingham ifølge UEFA.

– Det er ikke lett å stoppe ham. Noe av det viktigste er å ikke være for trege til å ta valg. Du må være god til å lese hva som vil skje og du må holde deg nær ham for å kunne stoppe ham så mye som mulig gjennom 90 minutter. Så må du håpe at han ikke har sin beste dag, sa Marco Reus til The Guardian.

RESPEKT FOR GAMLEKLUBBEN: Erling Braut Haaland feiret rolig etter den avgjørende scoringen.

I den første omgangen så det ut til at Dortmund hadde funnet suksessformelen. De forsvarte seg dypt og sørget for at City ikke kom seg til et eneste skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene.

Haaland hadde da slitt med å få til noe, etter å ha hatt midtstopperne Mats Hummels og Niklas Süle hakk i hæl gjennom hele omgangen.

I den andre omgangen var det Haaland som ikke fulgte sin mann tett nok da Jude Bellingham sendte Dortmund i ledelsen drøyt ti minutter ut i omgangen. Men så fikk Haaland den lille meteren han trengte og avgjorde kampen.