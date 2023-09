Ada Hegerberg ikke med i landslagstroppen: – Hun var lei seg

ULLEVAAL STADION (VG): Leif Gunnar Smerud tok onsdag ut sin første A-landslagstropp. Der var ikke Ada Hegerberg med.

Smerud, som har tatt over landslaget som midlertidig trener etter Hege Riises fratredelse, har tatt ut sin første tropp til nasjonsligakampene mot Østerrike og Portugal.

Ada Hegerberg var ikke tatt ut i troppen. Det grunnet en skade, opplyste landslagssjefen.

– Ada har en belastningsskade, sier Smerud og legger til at hun ikke spilte supercupen nylig.

Den tidligere U21-landslagstreneren forteller at han snakket med Hegerberg i går.

– Hun var lei seg over å ikke kunne bidra, for hun er motivert.

Flere av Norges største landslagsprofiler var tatt ut, blant annet Caroline Graham Hansen.

– Det har vært intenst med å seg inn i situasjonen og få oversikt, sier Smerud om sin periode som landslagssjefperiode så langt.

Fakta Landslagstroppen Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen. Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Hauge Harviken. Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Lisa Fjeldstad Naalsund, Cecilie Andreassen, Frida Maanum. Angrep: Julie Blakstad, Elisabeth Terland, Caroline Graham Hansen, Karina Sævik, Sophie Román Haug, Emilie Nautnes, Amalie Eikeland. Vis mer

Smerud fikk også spørsmål om støyet underveis i VM, hvor blant annet Graham Hansen kom med en tirade etter vrakingen til kampen mot Sveits.

Der svarte treneren at han var i gang med å lufte hva som er tilstanden. Han var klar på man ikke kan dvele for lenge med det som har skjedd.

– Hvor mye konflikter det har vært, vet jeg ikke, men jeg tror det er noe uforløst. Jeg må finne ut hva konfliktene handler om, dersom de der, sier Smerud.

Tirsdag ble det klart at også Riises assistent på kvinnelandslaget, Monica Knudsen, ikke får fortsette i rollen etter at Smerud tok over som sjef.

Hege Riise gikk i september av som landslagssjef etter fotball-VM i New Zealand.

Smerud har fått Ingvild Stensland, Terje Skjeldestad, Bård Homstøl og Jon Knudsen i det sportslige trenerapparatet.

Den midlertidige landslagssjefen ønsket ikke å gå spesifikt inn på hvilke spillere han har snakket med i forbindelse med uttaket.

– Det er viktig for jentene at det vi snakker om blir mellom oss. Følelsen er god etter de jeg har pratet med. De bryr seg. Her er det tydelig at jentene har lyst og vil bidra, sier han.

Norge møter Østerrike i nasjonsligaen på Ullevaal stadion 22. september og Portugal på bortebane 26. september.