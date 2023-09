Hegerberg ikke med i landslagstroppen: – Hun var lei seg

ULLEVAAL STADION (VG): Leif Gunnar Smerud tok onsdag ut sin første landslagstropp. Der var ikke Ada Hegerberg med.

UTTAK: Smerud presenterte landslagsstroppen før de kommende nasjonsligakampene.







Publisert: 13.09.2023 10:11 Oppdatert: 13.09.2023 10:29

Smerud, som har tatt over landslaget som midlertidig trener etter Hege Riises fratredelse, har tatt ut sin første tropp til nasjonsligakampene mot Østerrike og Portugal.

Ada Hegerberg var ikke tatt ut i troppen. Det grunnet en skade, opplyste landslagssjefen.

– Ada har en belastningskade, sier Smerud og legger til at hun ikke spilte supercupen nylig.

Den tidligere U21-landslagsstreneren forteller at han snakket med Hegerberg i går.

– Hun var lei seg over å ikke kunne bidra, for hun er motivert.

Flere av Norges største landslagsprofiler var tatt ut, blant annet Caroline Graham Hansen.

– Det har vært intenst med å seg inn i situasjonen og få oversikt, sa Smerud om sin periode som landslagssjefperiode så langt.

Fakta Landslagstroppen Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen. Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Hauge Harviken. Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Lisa Fjeldstad Naalsund, Cecilie Andreassen, Frida Maanum. Angrep: Julie Blakstad, Elisabeth Terland, Caroline Graham Hansen, Karina Sævik, Sophie Roman Haug, Emilie Nautnes, Amalie Eikeland.

UTE: Hegerberg sliter meg skade, ifølge Smerud.

Tirsdag ble det klart at også Riises assistent på kvinnelandslaget, Monica Knudsen, ikke får fortsette i rollen etter at Smerud tok over som midlertidig landslagssjef.

Hege Riise gikk i september av som landslagssjef etter fotball-VM i New Zealand.

Smerud har fått Ingvild Stensland, Terje Skjeldestad, Bård Homstøl og Jon Knudsen i det sportslige trenerapparatet.

Norge møter Østerrike i nasjonsligaen på Ullevaal stadion 22. september og Portugal på bortebane 26. september.