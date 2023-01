Haaland endte måltørken da Manchester City snudde fullstendig: – Veldig spesiell kvalitet

(Manchester City – Tottenham 4–2) Erling Braut Haaland (22) scoret sitt første mål for året da Manchester City snudde 0–2 til 4–2 i andre omgang.

19.01.2023 22:52 Oppdatert 19.01.2023 23:31

Starten på 2023 har vært uvant for Premier Leagues toppscorer. Haaland har både avsluttet sjeldnere, bommet oftere og sto uten mål på tre kamper da Tottenham gjestet Etihad Stadium torsdag kveld.

Det så ut til å bli nok en tøff kveld for Pep Guardiolas menn, etter at Tottenham sjokkerte City med to mål på to minutter rett før pause. Hjemmepublikumet buet ut sine egne til pause.

Da svarte vertene med samme oppskrift som motstanderen like etter hvilen.

Først reduserte spissmakker Julian Alvarez. Kun to minutter senere kom Haalands etterlengtede nettkjenning etter et glimrende angrep:

Jærbuens endte dermed sin nest lengste måltørke i karrieren etter å ha forlatt Molde i 2019. Den stoppet etter 333 minutter.

– For oss er det rart å se at han ikke scorer. Jeg tror nok han var ekstra glad i dag for å sette den der i mål, sier tidligere Tottenham-spiller Steffen Iversen i Viaplay-studio.

Riyad Mahrez fullførte hjemmelagets snuoperasjon ti minutter senere. Vingen gjorde alt selv og var både heldig og god da avslutningen gikk via Ben Davies og i nærmeste hjørne.

– Det er noe spesielt ved dem. Vi vet at det er et godt lag, men den viljen til å vinne, å aldri vite når de er slått – det er en veldig spesiell kvalitet å ha, er Liverpool-legende Jamie Carraghers dom på Sky Sports.

Guardiola mener likevel at laget hans har mer å gå på.

– Vi er langt, langt unna det høyeste nivået, sier City-treneren ifølge BBC.

– Vi er langt unna det laget vi har hatt tidligere sesonger. Tror du dette comebacket skjer hver gang? Det vil det ikke. Tror du vi kommer til å ta igjen Arsenal slik vi spiller? Aldri i verden, fortsetter han.

Samme spiller punkterte kampen fullstendig da han satte inn 4–2 like før slutt.

Tottenham hadde knapt skapt en eneste sjanse før gjestene fra London virkelig sjokkerte mot slutten av første omgang. Først ga City-keeper Ederson og Rodri bort en gratissjanse til gjestene, som Dejan Kulusevski takket og bukket for.

Svensken var kald da han la ballen til rette innenfor 16-meteren og satte inn bortelagets første scoring for kvelden like før pause.

Men Tottenham var ikke ferdigscoret i første omgang, selv om lagene gikk inn i overtiden. Harry Kane jaget en ball i feltet, vant den tilbake og klinte til fra skrått hold. Ederson måtte gi retur, og Ederson headet inn Spurs’ andre scoring på to minutter.

Men laget som i det siste har blitt kjent for å levere gode andre omganger, gjorde det stikk motsatte mot City. Gjestene slapp inn hele fire mål etter pause, og gikk på sitt andre strake tap i serien.

Tottenham har kun én seier på de siste fem kampene i Premier League.