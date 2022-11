Guardiola nekter å røpe Haaland-status

Pep Guardiola (51) er sparsommelig med informasjonen rundt Erling Braut Haalands fysiske forfatning foran den siste kampen før VM begynner.

BLE HVILT: Erling Braut Haaland så onsdagens ligacupkamp mot Chelsea fra benken.

11. nov. 2022 14:38 Sist oppdatert 11 minutter siden

Lørdag klokken 13.30 er det avspark på Etihad Stadium. Foreløpig er det usikkert om Haaland er i startelleveren. På onsdag ble jærbuen hvilt i 2–0-seieren over Chelsea. Grunnen er ankelskaden han pådro seg mot Borussia Dortmund sist måned.

– Vi får se. Vi trener i dag, sier Guardiola på spørsmål under fredagens pressekonferanse om Haaland skal spille.

– Hvor mye bedre er han?

– Litt, svarer City-sjefen kort.

Lørdagens motstander ligger på 11. plass etter 14 spilte kamper med 16 poeng. City er nummer to i Premier League etter 13 kamper og har dobbelt så mange poeng som laget til den danske treneren Thomas Frank (49).

– Det er samme manager og samme stil som sist sesong, men de har forandret litt på formen. Jeg husker hvor tøft det var mot dem. Det vil bli ganske likt denne gang. Det er den siste kampen før Premier League stopper. Vi ønsker å gjøre jobben vår, sier Guardiola.

City-sjefen hadde Mikel Arteta som en del av støtteapparatet i Manchester før landsmannen tok over Arsenal. Nå kjemper de to managerne om Premier League-tittelen. Foreløpig har Arsenal vært best med to poengs margin.

– De kommer til å være der oppe. De vil være en utfordrer til tittelen, sier Guardiola.

Han understreker samtidig at sesongen er lang og at det ikke er noen grunn til å stresse. Som Guardiola tidligere har uttalt, forteller han igjen at han helst hadde foretrukket at Haaland også dro til VM og fikk oppleve mesterskapet med Norge. Nordmannen får i stedet 10 til 14 dager fri, som han blant annet vil bruke til å finpusse formen.

VM begynner med oppgjøret mellom Qatar og Ecuador søndag 20. november. Første Premier League-runde etter mesterskapet starter 2. juledag, mens City spiller borte mot Leeds 28. desember.