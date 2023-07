New Zealand til himmels etter sjokkseieren over Norge: – Vi har kjempet så lenge

EDEN PARK (VG) På forsøk nummer 16 kom den aller første VM-seieren for New Zealand. En tragisk skyteepisode gjorde oppladning spesiell – akkurat som da landene møttes i Oslo i fjor.

SURREALISTISK: Leicester-spiller C.J Bott tar seg til hodet etter å ha slått Norge i åpningskampen i VM.







Etter 100 minutter med drama i Auckland kunne «Football Ferns» strekke armene i været og juble for en historisk triumf.

– Det er utrolig. Det er noe vi alltid har drømt om, men vi var ikke sikre på om det noensinne ville skje. Det er et utrolig øyeblikk jeg ikke vil glemme med det første, sier C.J. Bott til VG.

New Zealand deltar i sitt sjette VM, og sitt femte strake – men hadde aldri tatt en trepoenger før seieren mot Norge.

– Jeg er så sykt stolt. Vi har kjempet så lenge for dette. Vi ville inspirere unge jenter over hele verden og her i New Zealand. Dette viser at alt er mulig, sier kaptein Ali Riley gjennom gledestårene.

– Det betyr alt i verden for oss. Vi har jobbet så hardt for å få til dette i flere år, sier målscorer Hannah Wilkinson til VG.

Betsy Hassett utdyper:

– Mange av spillerne har vært på laget i mange år. Jeg har vært der i 16 år. Det var helt utrolig å få et slikt resultat etter så mange år med hard jobbing – og det i en åpningskamp, sier Hasset.

Den nylig avgåtte statsministeren i New Zealand tok til tårene i garderoben etter seieren.

– Dere har endret alt. Det betyr ingenting hva dere gjør videre. Jeg sa til Fifa-presidenten etter kampen: Velkommen til revolusjonen, sier Jacinda Arden mens hun tørker tårer.

Og seieren ga landet en sårt trengt opptur etter en tragisk start på dagen.

I morgentimene ble to personer drept og flere skadet i en skyteepisode i Auckland – like ved hotellet der de norske spillerne bor.

– Det var en virkelig tragisk hendelse og vi hadde ofrene og redningsarbeiderne i tankene før kampen. Vi ønsket virkelig å skape noe positivt på en dag som dette, sier Riley.

For tidligere Vålerenga-spiller C.J. Bott gikk tankene tilbake til sist New Zealand møtte Norge – 25. juni 2022, like etter skytingen under Pride-helgen i Oslo der to personer mistet livet.

– Det får hårene til å reise seg på armene, og tankene går til alle som er rammet. Vi måtte prøve å fokusere på oppgaven og gjøre jobben, og forhåpentligvis har vi gitt litt glede til landet vårt på en trist og tragisk dag, sier hun.

Selv om vertsnasjonen hadde tro på en energiboost fra en utsolgt åpningskamp, var det en viss skepsis om laget faktisk kom til å føle på hjemmebanefølelsen.

På grunn av landets beliggenhet har New Zealand i årevis spilt kamper nesten bare borte eller på nøytral bane. I de syv årene frem til 2021 ble bare tre av 65 kamper avviklet på hjemmebane.

– Vi var veldig nervøse, for vi har ikke hatt et utsolgt hjemmepublikum før. Vi har ikke mange hjemmekamper. Vi håpte at det skulle gå bra og det var et vakkert øyeblikk å se familie, venner og hele landet i ryggen. Det var virkelig vakkert, sier Bott.

Landslagssjef Jitka Klimková var ikke i tvil.

– Vi har opplevd en del fans i oppkjøringskampene. Å vite at vi hadde 43.000 bak oss, ble absolutt en fordel. De var vår tolvte spiller, sier Klimková til VG.