Hattrick av Fridjónsson: – Det betyr mye for en spiss

(Lillestrøm-Seinäjoen JK 5–2, totalt 6–2) «Fugla er i Europa», sang Kanarifansen etter at Hólmbert Fridjónsson (29) gjorde tre mål og Lillestrøm vant 5–2 på Åråsen.

28. juli 2022 20:55 Sist oppdatert 11 minutter siden

Det gjenstår to hindre til før de gulsorte eventuelt er klar for Conference League, der Bodø/Glimt sist sesong kom til en sensasjonell kvartfinale.

Lillestrøm skal først ut i tredje kvalifiseringsrunde, der belgiske Royal Antwerp blir motstander. Deretter følger et playoff før romerikingene eventuelt er klare.

Hólmbert Fridjónsson er på lån fra tyske Holstein Kiel og torsdag kveld scoret islendingen like mange mål som han har gjort totalt i Eliteserien denne sesongen, som han i stor grad har tilbrakt på benken.

– Jobben min

– Det er jobben min å score mål. Det betyr mye for en spiss å score tre mål. Jeg har ikke fått så mange sjanser denne sesongen, men jeg har scoret noen mål, sier Fridjónsson på pressekonferansen.

– Vi spilte ikke vår beste kamp, men vi vinner 5–2 og er fortsatt med. Royal Antwerp har noen verdensklassespillere. De er nok på papiret et bedre lag enn oss, men vi kan klare det, fortsetter islendingen.

– Han er nesten konsekvent ledig på hvert eneste innlegg, sier ekspertkommentator Tom Nordlie på Romerikes Blads sending.

KANARI-HELT: Hólmbert Fridjónsson løfter hånden mot Lillestrøm-fansen etter sin andre scoring mot Seinäjoen JK torsdag.

– Fridjónsson viser kvalitetene sine i dag, sier Geir Bakke på pressekonferansen.

– De ga oss rom, men vi er altfor upresise i pasningsspillet, sier Lillestrøm-treneren selvkritisk.

Først Ifeanyi Mathew og så Fridjónsson scoret for Lillestrøm i 1. omgang. Begge målene kom etter at en Ylldren Ibrahimaj i slag var nest sist på ballen. Mathew scoret etter at Ibrahimaj hadde lagt 45 grader ut, mens islendingen headet inn 2–1 etter en perfekt corner.

Samme Fridjónsson økte til 3–1 tidlig i 2. omgang da han skjøt via en finsk spiller og i mål.

Så kom en nydelig innlegg fra Gjermund Åsen som Fridjónsson headet ned i samme retning som ballen kom fra.

Første LSK-mål

LSK nøyde seg ikke med det. Colin Rösler scoret sitt første mål for klubben da han økte til 5–1 før finnene reduserte til 5–2 på overtid da keeper Mads Christiansen var på bærtur.

– Vi har slurvet altfor mye. Vi er heldig som leder ved pause, sier trener Geir Bakke til Romerikes Blad etter 1. omgang.

– Vi korrigerte litt i pausen. Alle var innforstått med at vi måtte løfte oss, fastslår samme Bakke på pressekonferansen etter at kampen er over.

Vetle Dragsnes avgjorde kampen i Finland. Han holdt først på å bli den store synderen da Diego Rojas gikk i bakken i straffefeltet. Men Jake Jervis satte straffesparket i stolpen. Så kriget Dragsnes ballen i mål etter corner.

Lundemo tilbake

Marius Lundemo (28) ble i pausen presentert som nygammel LSK-spiller. Han har siden 2020 spilt for kypriotiske Apoel, da han kom fra Rosenborg. Lundemo spilte for LSK 2014-2016 og fikk med seg 60 seriekamper.

TILBAKE: Marius Lundemo er tilbake i klubben som han spilte for i årene 2014–2016.

– Jeg trenger litt tid til å bli matchfit, men jeg er klar, sier Lundemo i et intervju med Romerikes Blad i pausen.

Sportssjef Simon Mesfin avslører samtidig at det er interesse for flere Lillestrøm-spillere, og kan ikke love at det ikke blir salg i løpet av sommeren.

