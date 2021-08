Ikke engang kjæresten synes det er kult: – Trigger meg bare enda mer

Olaus Jair Skarsem klarte ikke å glede seg over det nydelige målet han scoret mot Viking.

Olaus Jair Skarsem spilte i 10'er-rollen søndag.

Nå nettopp

STAVANGER: – Det var veldig forløsende og godt å se at den gikk inn. Det betydde veldig mye, men det var kjedelig at det var til ingen nytte.

Det sier 23-åringen til Adresseavisen etter 1–2 tapet søndag kveld.

Målet var av det spektakulære slaget. Midtbanespilleren løp rundt omtrent hele Viking-forsvaret og harmet ballen inn fra skrått hold.

Les også Frustrert RBK-profil: – Klart bevis på at vi ikke er friskmeldt

Hårbånd, ikke hårstrikk.

Tidligere i uken ble Skarsem byttet inn mot Rennes, og hadde et friskt innhopp. Det fikk han også skryt for på Twitter.

– Likte alt med Skarsem, minus hårstrikket, skrev en supporter på Twitter.

RBK-spilleren svarte med å presisere at det var et hårbånd. Til Adressa forklarer han forskjellen:

– Et hårbånd er det jeg har på hodet. Det er litt tykkere og holder håret litt mer på plass, litt finere å se på enn hårstrikk.

Målscorere Joe Bell og Olaus Skarsem hadde mange dueller på SR-Bank Arena.

Hvorfor bruker han hårbåndet? Fordi han selv synes det er kult, ingen andre har sagt det samme.

– Kjæresten synes heller ikke det er veldig kult, men hun er litt mer fornøyd med hårbånd. I KBK brukte jeg teip, så hun synes det er en oppgradering, men er fortsatt ikke fornøyd.

Men at ingen andre liker det, har liten betydning for Skarsem.

– Det trigger meg bare enda mer til å bruke det, så det forsvinner nok ikke med det første, smiler han.

Mer i vente

Selv om 23-åringen har 49 kamper fra start i Eliteserien, var søndagen kun hans andre seriestart for Rosenborg.

– Helt siden jeg kom til Rosenborg som 13/14-åring har det vært et mål å starte kamper for A-laget, det har jeg jobbet knallhardt for, sier Melhusbyggen.

Den tidligere Kristiansund-spilleren var naturligvis skuffet etter tapet.

Han beskriver veien til startplass som «litt kronglete», ettersom han har vært på utlån, blitt solgt og kjøpt tilbake. Nå er han tilbake for å gripe sjansen i svart og hvitt.

– Føler jeg har fått vist meg litt mer fram på trening, men jeg har mye mer å gå på. Både Rosenborg og de rundt skal få se enda mer av meg i nærmeste framtid.

Fra storseier til tap

Sist søndag sprudlet RBK med 5–0-seier over Odd, og Skarsem noterte seg for en målgivende i løpet av sine 21 minutter på banen.

I Stavanger ble det langt mindre sprudlende. Blant annet erkjente André Hansen at Viking vant fortjent.

– Vi må finne ut hva vi gjorde riktig mot Odd, og hva vi gjorde feil mot Viking. Vi skal rette opp i dette og graver oss ikke ned. Vi vet hvor gode vi kan være, konkluderer Skarsem.