TIL 2020-børsen: « Sikret kanskje poenget for TIL 2020 med en strålende blokkering»

Slik vurderte vi innsatsen til TIL 2020-spillernes innsats i kampen mot Røa.

Synne Vatshelle Raa og TIL 2020 hodldt nullen mot serielederne.

Fakta 1.divisjon kvinner Fløya Arena søndag 29.august TIL 2020 0 (0) Røa 0 (0) Mål: Sjanser: 2–2 Cornere: 1–7 Tilskuere: 129 Gule kort: Espås og Lyshoel, Røa Dommer: Kristian Kristiansen Vis mer

TIL 2020 sikret seg plass i cupens kvartfinale for første gang på 12 år med en sterke seieren mot toppserielaget Stabæk onsdag. Lørdag formiddag ventet en ny tøff test for det nysatsingen på dameiden i Tromsø, da serielder Røa gjestet Fløya Arena.

Som mot Stabæk onsdag startet hjemmelaget kampen aggressivt, og var fullt på høyde med serielederne i det som lenge var en sjansefattig førsteomgang. Åtte minutter før pause skulle Ina Birkelund få en god sjanse, men skuddet gikk over. Like før hadde Tuva Espås misbrukte en brukbar mulighet for gjestene, men det var målløst til pause.

Røa festet grepet om kampen etter pause, og hadde blant annen en rekke cornere. Hjemmelaget forsvarte seg imidlertid meget godt, og slapp til få eller ingen skikkelig store målsjanser. Dermed måtte bortelaget for første gang gå målløs av banen i en seriekamp denne sesongen, mens TIL 2020 nå står med fem poeng på de siste tre kampene.

TIL 2020s neste kamp er borte mot Grei kommende helg.

Ingvild Thynes Villa 6

Fin beinparade etter snaue ti minutter. Fikk ellers overraskende lite å gjøre, men tok det som kom. Vanskelig oppgave på gjestenes dødballer, men håndterte det stort sett godt.

Edit Lund Machlik 7

Litt trøbbel med tidligere Fløya-spiller Lyshoel i starten, men fikk etterhvert god kontroll. God en mot en og svært trygg med ballen i beina.

Synne Vatshelle Raa 7

Tilbake fra start etter å ha blitt hvilt i midtuka. Solid, som hun stort sett har vært i samtlige kamper denne sesongen.Litt på etterskudd da Espås fikk en bra mulighet ti minutter før pause.

Veronika Sæthre 7

Har vekslet litt mellom stopperplass og høyrebacken i det siste. Tok sistnevnte rolle i søndagens kamp. Bunnsolid defensivt, og hadde en strålende blokkering seks minutter før slutt som muligens berget poenget for TIL 2020

Tonje Kristine Nilssen 6

Også Nilssen hadde en god kamp, og bidro til at hjemmelaget kun slapp til to skikkelige målsjanser mot serielederen. Det er meget imponerende.

Naina Maria Inauen 7

Flere fine pasninger opp i mellomrommet. Løste opp i pressede situasjoner med smarte valg, og gjorde også en stor defensiv jobb. Har vist seg å være en fin forsterkning for TIL 2020.

Sandra Simonsen 6

Tilbake i startoppstillingen etter å ha startet på benken mot Stabæk. Smart i bevegelsene, og alltid villig til å starte på løp. Pasningene hun fikk var dessverre litt for upresise.

Kathrine Pleym 6

Har i likhet med Inauen også vært en solid forsterkning etter returen til Tromsø. Arbeidssom og stort sett god med ballen.

Vilde Bratland 5

Møtte sin tidligere klubb. Det vil seg ikke helt for Bratland, som fortsatt venter på sin første scoring for sesongen i serien. Noe overraskende med tanke på hvor god Bratland var i oppkjøringen.

Ina Birkelund 6

Fikk en god mulighet etter et svakt utspill, men skuddet gikk over. Alltid farlig og konstruktiv når hun fikk ballen, spesielt når han gikk innover i banen. Kåret til hjemmelagets beste av juryen.

Mali Motrøen Trøan

Bevegelig og løpsvillig, og med stor aksjonsradius. Ofte ganske alene på topp, særlig etter pause. God i presspillet.

Ingvild Toft

Inn det siste kvarteret.