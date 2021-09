Norge tok viktig seier - Haaland pepret Latvia

RIGA (Aftenposten): Norge fulgte opp Nederland-oppturen med tre poeng. Erling Braut Haaland var igjen i sentrum.

Her feirer Erling Braut Haaland 1–0-målet sammen med Martin Ødegaard.

4. sep. 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

LATVIA-NORGE 0–2

Norge henger med i kappløpet om VM-plass. Lørdag ble det en ganske lettvint borteseier over Latvia (rangert som nummer 136 i verden).

Erling Braut Haaland og Mohammed Elyounoussi scoret målene for Norge.

Landslagssjef Ståle Solbakken er veldig fornøyd.

– Det var en fantastisk gjennomført bortekamp. Det eneste jeg kan sette fingeren på var at vi ikke scoret flere mål, sier Solbakken.

For Norge skapte mange sjanser i kampen. Spesielt Erling Braut Haaland pepret Latvia-målet med skudd og headinger.

– Det er lenge siden jeg har sett Norge dominere en bortekamp som vi gjør i kveld. Det var en nytelse å se på i perioder, sier Solbakken.

Erling Braut Haaland skar grimaser på benken etter at han ble byttet ut.

Dominans

For Norge var dette Nederland-kampens rake motsetning: Helt fra start fikk de styre og dytte ballen rundt.

Spørsmålet var om dominansen ville bli til mål. Svaret kom fra Erling Braut Haaland.

Han dundret inn et straffespark etter 20 minutter. Det var neppe en humørboost for latvierne, som allerede var irriterte over at dommeren dømte straffe da Kristian Thorstvedt gikk i bakken.

Erling Braut Haaland var nådeløs fra straffemerket.

Yppet seg litt

Solbakken hadde advart mot Latvia, de som klarte 3–3 mot Tyrkia tidligere i VM-kvalifiseringen.

Og jo da, André Hansen måtte strekke seg for å redde et frisparket fra Janis Ikaunieks. Og Latvia var litt mer brysomme i en liten periode før og etter pause.

«LATVIJA!, LATVIJA!», lød det taktfast fra 30–40 latviere bak hjemmelagets mål. Da det hadde stått «bare» 1–0 en stund, fyrte de til og med opp bluss.

Men i det røyken trakk over banen, gikk kampen tilbake i det vante sporet.

Birger Meling fant Mohamed Elyounoussi inne i sekstenmeteren. Han skjøt selvsikkert i motsatt hjørne til 2–0.

Lettelsen

Dette var kampen «alle» trodde Norge skulle vinne. Lettelsen var åpenbar etter 2–0-målet

Solbakken knyttet neven og brølte mot trenerbenken. Birger Meling hoppet opp i glede.

Da ble kampens eneste spenningsmoment hvor mange mål Haaland skulle få. Igjen og igjen fikk han avslutte. Han hoppet høyt på et innlegg - men traff over mål. Det ble ikke mer på Norges stjernespiss.

Haaland vinket til de få nordmennen på tribunen da han ble erstattet med Joshua King like før slutt.

King headet i stolpen på overtid. Og han traff keeper fra om lag to meters hold. Men det endte 0–2.

Norge tok over ledelsen i gruppen – hvert fall før Gibraltar-Tyrkia og Nederland-Montenegro senere lørdag.

