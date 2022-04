Carew-tiltale avslører bettinginntekt

Tidligere fotballspiller John Carew (42) tjente 8,2 millioner i løpet av seks år som ambassadør for et internasjonalt spillselskap.

RISIKERER FENGSEL: John Carew nekter for å ha unndratt skatt med åpne øyne.

Det viser den ferske tiltalen Økokrim har tatt ut mot Carew. Han anklages for grovt, forsettlig skattesvik og risikerer ubetinget fengsel. Carew nekter for å ha handlet med forsett.

Politiet mener han har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt, og har listet opp flere ulike inntekter i årene fra 2014 til 2019. Der dukker også inntekten fra spillselskapet ComeOn opp. Carew har i en årrekke reklamert for selskapet, blant annet på TV.

I toppåret 2019 mottok Carew 2,1 millioner kroner fra ComeOn. Totalt fikk han 8,2 millioner over seks år.

Fakta Carews betting-lønn år for år: 2014: 1.628.913 kr. 2015: 805.770 kr. 2016: 836.091 kr. 2017: 1.678.878 kr. 2018: 1.151.544 kr. 2019: 2.109.544 kr. Vis mer

– Tjener store penger

Lotteritilsynet bekrefter at de ikke tidligere har hatt oversikt over hva en norsk kjendis kan tjene på reklamefilmene tilsynet jobber intenst med å få stanset.

– Vi har ikke innsyn i avtaleverket mellom norske aktører og det ulovlige tilbudet i markedet. Men vi har tidligere estimert at bruttofortjenesten selskaper som Trannel (Unibet og Maria Casino) og BML Group (Betsson) er på én million kroner om dagen. Disse selskapene tjener store penger på å operere ulovlig i det norske markedet, sier avdelingsdirektør for pengespill, Henrik Nordal.

– Er summene Carew har mottatt overraskende?

– Nei, de er ikke særlig overraskende med tanke på hva disse selskapene tjener, sier han.

ComeOn ønsker ikke å kommentere summene som er listet opp i tiltalen mot Carew.

Pressekontakt Stian Røsvik Bjørstad omtaler likevel samarbeidet med den tidligere fotballproffen som en «suksess og et eventyr»:

– Vi har jobbet sammen siden 2014 og ville ikke gjort noe annerledes, sier han.

– Hva tenker dere om tiltalen for grovt forsettlig skattesvik? Vil det påvirke avtalen deres?

– I ComeOn har vi ikke opplevd John som noe annet enn en flott ambassadør, likandes fyr og kaptein på laget. Vi har og troen på at folket fortsatt er glad i ham. Så registrerer vi dessverre at myndighetene mener noe annet. Påstandene vil ikke ha noen negativ påvirkning for vårt samarbeid med John, sier Bjørstad.

Uenig i fremstilling

Han reagerer på Lotteritilsynets bruk av ordet «ulovlig marked»:

– Nordal vet like godt som oss at onlinespill hos ComeOn er lovlig også i Norge på grunn av EØS-regelverket. Det er fullt mulig Lotteritilsynet ikke liker utenlandske spillselskaper og internasjonale handelsavtaler, men det er svært lite redelig å insinuere at europeisk regulerte spillselskaper opererer ulovlig, og da heller ikke John eller andre som har samarbeidet med oss, sier han.

I Lotteritilsynet svarer Henrik Nordal «ja» på spørsmål om Carews bettinglønn er nyttig informasjon i deres arbeid:

– Vi jobber med å kartlegge og estimere størrelsen på det ulovlige markedet i Norge. Markedsføring er et element som kan benyttes som en indikasjon. Vi registrerer at det er snakk om store summer her, men blir ikke overrasket, sier han.

John Carew anklages av økokrim for ikke å ha oppgitt en inntekt i utlandet på 12,8 millioner kroner, samt en formue på 307 millioner kroner.

Strafferamme på inntil seks år

Strafferammen for grovt forsettlig skattesvik er fengsel inntil seks år, men saker i samme størrelsesorden har tidligere gitt ubetinget fengsel i cirka to år - der retten har funnet tiltalte skyldig, viser et søk VG har gjort i Lovdata.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser frem til å forklare det for retten, sier John Carew i en pressemelding.

Utover pressemeldingen har ikke Carew ønsket å uttale seg om saken.

En skatteekspert understreket overfor VG før helgen at det trolig ikke hjelper å peke på dårlige råd når rettssaken mot 42-åringen kommer opp i Oslo tingrett i løpet av høsten.