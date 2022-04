Scholes-påstand etter Lingard-prat: United-garderoben er en katastrofe

Stadig mer virker å være galt innad i Manchester United. Jesse Lingard (29) skal ifølge klubblegende Paul Scholes ha sagt at stemningen i garderoben er «en katastrofe».

KRITISK: Paul Scholes er ikke nådig når han snakker om sin tidligere klubb.

23. apr. 2022 18:19 Sist oppdatert 18 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Uttalelsene fra Scholes kommer i kjølevannet av lørdagens 1–3-tapet for Arsenal, som i praksis endte Manchester Uniteds håp om Champions League-fotball neste sesong.

– Det er en katastrofe av en garderobe. Jeg snakket med Jesse Lingard for noen dager siden, og jeg er sikker på at han ikke har noe imot at jeg deler dette, sier mannen med 718 offisielle kamper for «de røde djevlene», som nå jobber som ekspert hos britiske BT Sports.

Manchester United-manager Ralf Rangnick ble konfrontert med Lingards angivelige uttalelser etter tapet for Arsenal. 63-åringen virket forundret over det han fikk servert.

– Jeg vet ikke. Da må dere nesten spørre Jesse Lingard. Etter en kamp som i dag er det selvsagt stor skuffelse innad i garderoben. For meg er det normalt, sa tyskeren til samme kanal.

KOM INN FRA BENKEN: Jesse Lingard (t.h.) slapp til i sluttminuttene på Emirates lørdag ettermiddag. Her i duell med Arsenals Mohamed Elneny.

Midtbanespiller Scott McTominay var emosjonell i intervjuet med BT Sports etter tapet for Arsenal. Skotten mener unnskyldningene må ta slutt.

– Vi dominerte starten av annenomgang, men det er de som får uttelling. Det er slik det er for oss for øyeblikket. Det er mange problemer med spillere, støtteapparat og høyere opp i systemet. Vi må klare å konsentrere oss om det som skal skje på banen. Dette handler om stolthet, sier McTominay.

Hver enkelt spiller må se seg selv i speilet, er beskjeden fra 25-åringen.

– Det er mye som foregår for øyeblikket. Men man kan ikke dra hjem og være tilfreds med å slippe inn tre mål borte mot Arsenal, uansett om de fortjente seieren eller ikke. Vi har manglet det meste de siste to månedene. Selv om vi spiller en halvgod kamp i dag, er ikke troen på oss selv der, påpeker han.

LANGT NEDE: Manchester United-spiller Scott McTominay etter tapet for Arsenal på Emirates Stadium.

Med Erik ten Hag på vei inn trappene på Old Trafford, virker det som om det er stadig flere steiner å snu i klubben. Rangnick, som skal over i en konsulentrolle etter sesongen, uttalte etter tapet for Liverpool i midtuken at så mange som ti spillere kan forsvinne fra klubben til sommeren.

– De vil bare at sesongen skal være over. De vil komme seg videre, men det går ikke an å gjemme seg på den måten, sa Scholes etter stortapet på Anfield.

Med fire kamper igjen å spille befinner Manchester United seg på 6.-plass i Premier League. I skrivende stund er det seks poeng opp til Arsenal på 4.-plass, men Manchester-klubben har én kamp mer spilt.