Fra Glimt-benkesliter til HamKam-helt: Kongsro strålte i seier

HAMAR (VG) (HamKam - Sandefjord 3–0) Vegard Kongsro (23) klarte aldri ta backplassen fra Fredrik Bjørkan i Bodø, men blomstrer for sin nye klubb på Hedemarken.

STORSPILTE: Vegard Kongsro (t.v.) satt stort sett på benken for fjorårets seriemester Bodø/Glimt. Mandag scoret han sitt første eliteseriemål.

18. apr. 2022 19:50 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Det kom litt som et sjokk, sa Porsgrunn-karen selv til Eurosport da han ble klar for seriemesterne Bodø/Glimt før 2021-sesongen.

Etter et innholdsrikt, dog ikke veldig givende, år i Bodø kom Kongsro til HamKam før denne sesongen.

Da hadde han akkurat rukket å spille den heseblesende bortekampen mot AZ Alkmaar i UEFA Conference League.

– Det ble en liten tur ned til Nederland der, og så tok det en brå vending opp til HamKam, og det var også noe jeg hadde lyst på selv, for jeg trenger spilletid. Og så var det deilig å få en scoring også, så får man endelig litt «creds» for arbeidet man har lagt ned, sier Kongsro til VG etter kampen.

Det ble kun to offisielle kamper fra start for backen i nord, og 24 kamper som ubenyttet reserve.

– Det er veldig mange gode spillere der, så treningshverdagen er veldig bra. Jeg føler jeg tok store steg der, og så fikk jeg oppleve veldig morsomme ting, så jeg tar med meg et positivt år selv om det ble mye på benken, sier han.

På Hamar kunne Kongsro & co. invitere til fotballfest i påskesola og de fremmøtte fikk se et hjemmelag som trykket på fra første stund.

Angrepsrekken med Kristian Eriksen, Jonas Enkerud og Pål Alexander Kirkevold yppet seg i tur og orden, men til slutt var det altså den innleggsvillige vingbacken Kongsro som måtte gjøre jobben.

Han spurtet inn bak i feltet etter at Sandefjord-keeper Storevik hadde bokset ut et Melgalvis-innlegg. HamKam-kapteinen, kanskje best kjent som «kongepokalstripperen» fra 2017, hadde dog et innlegg til på lager, og denne gangen fant han sin vingbackkollega på motsatt side.

Headingen til Kongsro fikk hjemmepublikumet på beina – hans første eliteseriemål i karrieren.

– Det var veldig deilig. Jeg var revansjelysten etter forrige helg da jeg ikke følte jeg spilte noen god kamp, sier Kongsro.

I tillegg til scoringen var han stadig involvert fremover på banen, og hadde nok flest innleggsforsøk av samtlige på Hamar mandag ettermiddag.

– Vi har vært på utkikk etter en venstre vingback, og har jaktet Kongsro lenge. Han spiller en bra kamp. Han blir bedre og bedre for hver kamp, og han har jo ikke spilt mange eliteseriekamper, så han vil utvikle seg utover i sesongen, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til VG.

STRÅLTE: Vegard Kongsro.

Og det var virkelig forsvarernes aften.

Ti minutter før slutt bestemte den danskfødte tyrkeren Hasan Kurucay seg for å dundre ballen i lengste fra 20 meter, og brukte feiringen på å vise et palestinsk flagg til kamera.

Solungen Jonas Enkerud økte til 3–0 på hodet noen minutter senere, og hjemmelaget fikk stående applaus av hele stadion det siste minuttet.

– Det er det vi trener for og jager etter hele uka, så det er deilig å få vår første seier, og det gir oss en god følelse å bygge videre på, sier Enkerud til VG.

– Det var en fortjent HamKam-seier. Vi scoret tre flotte mål, sier Michelsen.

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard er enig.

– Vi er dårlige. Vi visste hva som kom, men klarte ikke stå opp mot det duellspillet som dem er gode på. Det var for dårlig. Vi har mye å ta tak i, sier han.