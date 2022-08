Haaland hyllet av Barca-publikumet da norske Bobb debuterte for City

ILDSJEL: Juan Carlos Unzué har over 300 kamper i LaLiga for blant andre Sevilla og Barcelona. Onsdag tok 55-åringen med seg andre ALS-pasienter til Camp Nou hvor Barcelona og Manchester City spilte til ære for han og til inntekt for forskning på den dødelige nervesykdommen.

1 av 3 Foto: Joachim Baardsen, VG