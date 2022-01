Slik takler «Kniklas» livet som Brann-kjendis

Niklas Jensen Wassberg (17) forteller hva han egentlig synes. Om kallenavnet, oppmerksomheten og arven etter bestefar.



Niklas Jensen Wassberg er på treningsleir for første gang. Her opplevere han kjøpesenteret i San Agustin på Grn Canaria.

31. jan. 2022 11:51 Sist oppdatert nå nettopp

Gran Canaria: For et år siden var han en gutt på skolen som var god til å spille fotball. Nå er han den som får voksne menn og kvinner til å synge «Kniksen e’ tilbake», et talent som blir sett som potensielt sentral i Branns sportslige og økonomiske fremtid.

Men Niklas Jensen Wassberg er også – fremdeles – en tenåring som gamer med kompisene, bor i rekkehus med foreldrene og må slite seg gjennom sider om barokken i lærebøkene.