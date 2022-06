Reagerte med jubel på Ada Hegerbergs Pridefeiring

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Etter å ha scoret hadde Ada Hegerberg et budskap om kjærlighet. Tragedien i Oslo preget landskampen.

Her hedrer Ada Hegerberg ofrene etter skytingen i Oslo, som førte til at Prideparaden ble avlyst.

25. juni 2022 18:57 Sist oppdatert 21 minutter siden

NORGE-NEW ZEALAND 2–0

Det skulle være fotballfest på Ullevaal Stadion lørdag. Det ble det også, men med en trist start.

Før Norge-New Zealand var det et minutt stillhet for ofrene i Oslo sentrum natt til lørdag. På reklameskiltene rundt banen blinket budskapet «elsk hvem du vil».

Med Pridebånd rundt ermene prøvde Norge å spre glede, og de dominerte og vant 2–0 over New Zealand. Nå sendes de til utlandet og EM, (starter 6. juli) som et vinnerlag.

Ada Hegerberg var kvikk på topp. Og da hun scoret, feiret hun med ofrene i tankene.

«Vi må levere»

Norges Fotballforbund hadde lenge pekt ut kampen. Denne junilørdagen, i siste hjemmekamp før EM, skulle det settes ny publikumsrekord for kvinnelandslaget.

Til slutt ble det 12.756 tilskuere. Altså manglet det cirka 3.000 tilskuere fra rekorden i år 2000.

Uansett var det en praktfull ramme rundt lørdagens spesielle landskamp.

«Vi må levere». Det har Ada Hegerberg pleid å si når hun blir spurt om mulig publikumsrekord. For når det kommer mange på kamp, har hun vært fast bestemt på at kvinnelandslaget skal vise seg fra sin beste side.

Så da kampen rullet i gang, var Ada Hegerberg innbitt. Men uvanlig upresis. For hverken da hun headet fra kort hold etter 16 minutter, eller da hun kom alene med keeper kvarteret senere, fant hun nettmaskene.

Det kan nok ha irritert Hegerberg. For da motspillerne ga henne plass litt senere, strammet hun benet og dundret ballen nådeløst i mål.

Denne gangen var det ikke bare norske flagg, men også Prideflagg, på tribunen.

Hedret ofrene i feiringen

Hegerbergs langskudd ble møtt med begeistrede skrik.

Akkurat i dét øyeblikket kan kanskje grusomhetene som har skjedd i Oslo ha beveget seg bak i tilskuernes bakhoder.

Men Ada Hegerberg ville ikke at noen skulle glemme. Etter å ha jublet litt, fikk hun en idé. Hun gikk bort til Maren Mjelde og ba om kapteinsbindet.

Det var i Pridefargene.

I flere sekunder holdt Hegerberg det opp med begge hender, til stor applaus. Hun snudde seg i alle retninger, slik at alle skulle se det. Slik understreket spissen hvor hun står og hedret ofrene.

– Det er en veldig spesiell dag. Det er en trist dag. Man skal ikke være naiv å tro at slike ting ikke skjer lenger, men det er likevel sjokkerende, sier Hegerberg til Aftenposten.

– Derfor er det hele tiden viktig å belyse det temaet. Mangfold, uansett hvor du kommer fra, hvem du er glad i.....demokrati og likestilling må alltid stå sterkt. Jeg føler utrolig med (ofrene, de skadede og de etterlate). Alle er berørt av dette. Alle burde være berørt av dette. Så i kveld var det ekstra spesielt å spille fotballkamp.

Slik hedret Ada Hegerberg Pride og ofrene etter skytingen i Oslo.

Slik var markeringen

Også før kampen ble angrepet i Oslo sentrum, som PST vurderer som et terrorangrep, markert.

I ett minutt var det musestille på Ullevaal stadion, der tusenvis av mennesker hadde møtt opp.

Spillere sto i en stor ring og holdt hender, med annenhver Norge- og New Zealand-spiller. De hadde alvorstyngede ansikter mens de reflekterte over tragedien.

På tribunen var det ikke bare norske farger, men også Prideflagg.

I tillegg ble Pride og tragedien markert slik:

Alle spillerne hadde Pridebånd rundt armen under innmarsjen

Cornerflaggene var Prideflagg

På reklameskilt over hele stadion sto det «Vær den du er – elsk hvem du vil»

Alle spillerne spilte med svarte sørgebånd

Viste EM-form

I kjølvannet av tragedien ble trusselnivået oppjustert. Det var uklart om landskampen i det hele tatt kunne spilles.

Men i motsetning til Prideparaden gikk fotballkampen som planlagt.

Politiet økte riktignok beredskapen utenfor stadion. Men tusenvis av gutter og jenter fikk komme inn på stadion og se heltene sine.

Og tidvis gnistret det av dem.

Landslaget skapte sjanse på sjanse mot New Zealand, som er rangert som nummer 22 i verden. Det ble stadig hull i gjestenes forsvar, og spesielt Ada Hegerberg var farlig da hun løp inn i dem. Spissen kombinerte også bra med Norges to andre angrepsstjerner, Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

New Zealand fikk et mål annullert. Bortsett fra det skapte de ikke så mye trøbbel for Guro Pettersen, som fikk tillit i mål, og dermed ligger godt an også i kampen om keeperplassen i EM.

Det var ikke bestandig lettvint for New Zealand å stoppe Norges angrepsstjerner, blant andre Caroline Graham Hansen.

Den emosjonelle avskjedskampen

Da byttebonanzaen som er vanlig i treningskamper startet, var Hegerberg blant spillerne som fikk hvile.

I hennes fravær skapte Caroline Graham Hansen anerkjennende summing gjennom publikum, både gjennom lekre finter og to skudd fra distanse som så vidt ble avverget.

Dessuten løp Celin Bizet Ildhusøy seg fri på tampen og skjøt like utenfor stolpen fra spiss vinkel.

Publikum skulle likevel brøle en siste gang. Ballen falt perfekt ned til Guro Bergsvand, og midtstopperen dundret ballen kontant inn til 2–0.

Litt senere var det over.

Etterpå gikk de norske spillerne rundt på gresset og takket tilskuerne, som mange av dem sto og viftet med Prideflagg.

– Det har vært en sår dag. Vi føler veldig med alle de berørte, sier landslagskaptein Maren Mjelde.

– Fotball blir ubetydelig, så absolutt. Men på mange måter er vi glade for at vi fikk lov til å spille. Vi prøvde å gi en glede ut til folket. Det er det sport ofte kan gjøre.

Mandag forlater spillerne en by i sorg og reiser til neste treningskamp i Danmark. Denne avskjedskampen ble langt mer følelsesladet enn de kunne ane.