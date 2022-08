På innsiden av norsk videodømming

Neste sesong får dommerne i norsk toppfotball et nytt verktøy. Aftenposten ble med inn i VAR-rommet under Norway Cup for å se hvordan det foregår.

Inne på VAR-rommet øves det på kommunikasjon med dommerne ute på banen.

3. aug. 2022 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

På Ekebergsletta er Norway Cup godt i gang. Fra onsdag var det også noe annet som skjedde på en liten del av den store gressletten.

Under turneringen er rundt 50 norske dommere fra Eliteserien og 1. divisjon i gang med VAR-opplæring. Der skal de gjennomføre praktisk trening på aktuelle situasjoner i kamp. Prøvekaninene er tenåringer mellom 16 og 19 år.

På «sletta» ble vi med inn i VAR-bussen. Aftenposten fikk et eksklusivt innblikk i hvordan den tidvis utskjelte teknologien skal brukes i norsk fotball.