Barcelonas økonomiske krise – 17 spillere må ut for å redde Messi

VG har sett på Barcelona-spillernes lønninger og undersøkt hvor mange den katalanske klubben vil måtte kvitte seg med om de skulle kommet seg under lønnstaket igjen - for å beholde Lionel Messi (34).

KRISE: 17 A-lagsspillere må ut om Barcelona skal kunne komme à jour med de økonomiske reglene i La Liga, og beholde Lionel Messi.

Fasiten er 17 A-lagsspillere.

Torsdag sprakk nyheten om at FC Barcelona ikke har mulighet til å forlenge Lionel Messis kontrakt grunnet «økonomiske og strukturelle utfordringer» – til tross for at klubben og spilleren er enige om betingelsene og et stort lønnskutt.

Disse utfordringene knytter seg til La Ligas nye Financial Fair Play (FFP)-reguleringer, og ifølge New York Times må klubben kvitte seg med rundt to milliarder i lønnsutgifter for å kunne forlenge Messis kontrakt i henhold til reguleringene.

Under fredagens pressekonferanse med Barcelona-president Joan Laporta, forteller han at klubben bruker 110 prosent av inntektene til klubben på lønninger. De bruker altså mer penger på kun å lønne spillerne, enn hva klubben har i inntekter.

Nylig har La Liga inngått en samarbeidsavtale med investeringsfondet CVC, som har investert drøye 28 milliarder kroner i spansk fotball – mot ti prosent eierandel i et nytt selskap som skal forvalte alle La Liga-relaterte selskaper og samarbeidsavtaler og deler av deres kommersielle rettigheter.

Dette vil da gi Barcelona omkring 40 millioner euro ekstra i lønnsbudsjettet. Klubben gikk imidlertid ut, omkring en time etter bekreftelsen om at Messi er ferdig i Barcelona, med at de ikke ønsker avtalen med CVC.

«FC Barcelona mener at den offentliggjorte avtalen mellom CVC og La Liga ikke er blitt godt nok diskutert med klubbene, som eier TV-rettighetene, og at summen ikke stemmer overens med avtalens lengde og at deler av alle klubbenes audiovisuelle rettigheter er påvirket i 50 år fremover», skriver de.

Så hvis vi ser bort fra avtalen med CVC, er det altså ca. to milliarder norske kroner som må bort fra lønnsbudsjettet, om Barcelona skal kunne signere den argentinske angrepsspilleren igjen.

Se listen over spillere som ville ha måttet ut av klubben for å komme à jour med de økonomiske reglene i La Liga:

Fakta Spillere som må ut for å kvitte seg med to milliarder i lønnsutgifter: Antoine Griezmann – 440,2 millioner kroner Philippe Coutinho - 300,9 millioner kroner Miralem Pjanic - 200,8 millioner kroner Sergio Busquets - 200,8 millioner kroner Jordi Alba - 157,1 millioner kroner Samuel Umtiti - 157,1 millioner kroner Ousmane Dembele - 157,1 millioner kroner Sergi Roberto - 130,4 millioner kroner Francisco Trincao - 103,7 millioner kroner Gerard Pique - 81,5 millioner kroner Martin Braithwaite - 77,8 millioner kroner Neto - 77,8 millioner kroner Clement Lenglet - 74,8 millioner kroner Ronald Araujo - 27,4 millioner kroner Moussa Wague - 6,6 millioner kroner Riqui Puig - 4,2 millioner kroner Inaki Pena - 2,2 millioner kroner Beløpene er spillernes årslønn. Totalt 1 999,6 millioner kroner. Kilde: Tribuna Vis mer

– Fikser ikke situasjonen

På pressekonferansen fredag fikk Laporta flere spørsmål om hvilke økonomiske grep Barcelona kunne og ikke kunne gjort for å beholde Messi.

– Messi ønsket å bli, også hvis vårt tilbud var økonomisk dårligere. Han skapte ingen problemer, og stol på meg, han gjorde mye økonomisk for å kunne bli her, sier Laporta.

Laporta hevder videre at situasjonen ikke ville blitt vesentlig bedre av å selge andre spillere.

– Det fikser ikke situasjonen, mener Barcelona-presidenten.

Messi har vært i klubben siden 2000 og fikk debuten sin for A-laget i 2003 i en treningskamp og sin første kamp i LaLiga i 2004.

VG har også sett på spillere som er store utgifter for Barcelona, og som ikke har spilt opp mot forventningene:

Antoine Griezmann

Franskmannen har ikke oppnådd den suksessen i Barcelona som de nok hadde håpet på. De kjøpte han for 1,47 milliarder kroner fra Atletico Madrid i 2019, og angrepsspilleren hever en lønn på ca. 440,2 millioner kroner i året i Katalonia.

Siden han kom til Barcelona har han scoret 35 mål og gitt 17 assist på 99 kamper. Et målpoengsnitt på 0,52 per kamp. Det er 0,19 dårligere enn i Atletico Madrid hvor han snittet på 0,71 målpoeng per kamp.

Philippe Coutinho

Brasilianeren kom fra Liverpool i 2018 for den nette summen av 1,67 milliarder kroner. Den lille magikeren hever en lønn på 300,9 millioner kroner i året, og kan trygt sies at har vært en skuffelse til den prisen.

Coutinho har scoret 23 mål og gitt 14 assist på sine 90 kamper for de blårøde. Det gir et målpoengsnitt på 0,4 poeng per kamp.

Miralem Pjanic

Bosnieren kom til Barcelona før 2020/21-sesongen fra Juventus for 626 millioner kroner. Pjanic hever en lønn på 200,8 millioner kroner i året, men har etter 30 kamper ikke notert seg med et eneste mål eller assist.

Pjanic har blitt linket tilbake til Juventus den siste tiden.

Ousmane Dembele

Den franske vingen kom til Barcelona fra Borussia Dortmund i 2017 for 1,5 milliarder kroner. Han var sett på som en av de største talentene i verden og fikk seg en god kontrakt hvor han får utbetalt 157,1 millioner korner i året.

Overgangen til Spania har vært alt annet enn en suksess, hvor han har blitt preget av en haug med skader. Likevel har han notert seg for 30 mål og 21 assist på sine 118 kamper for de blårøde i Katalonia.