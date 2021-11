Slik skiller Erling Braut Haaland seg ut i landslagets Qatar-markeringer

Lagbildene til det norske landslaget viser at Erling Braut Haaland (21) er blitt tydelig mindre involvert i markeringene for menneskerettigheter i Qatar. Landslagets pressesjef mener spillerne står fritt til å markere slik de vil.

ETT STEG TILBAKE: Før kampen mellom Latvia og Norge 4. september, holdt det norske landslaget én av sine mange markeringer for menneskerettigheter i Qatar. Her ser vi Erling Braut Haaland stå ett steg tilbake og er sammen med Mathias Normann den eneste som ikke holder opp skiltet. For sistnevntes del er det ikke bevis for at dette er mer enn et tilfeldig enkelttilfelle.

24. mars holdt Norge sin første av mange markeringer for menneskerettighetene til fremmedarbeidere i Qatar som jobber med å bygge VM-anleggene før mesterskapet i 2022.

Markeringen fikk internasjonal oppmerksomhet, flere nasjoner slengte seg med og Norge ble applaudert for å vise sin støtte.

Blant disse var også Erling Braut Haaland, iført en skjorte med påskriften «Human rights. On and off the pitch».

MARKERTE MED SKJORTE: Det norske landslaget ble det første i VM-kvalifiseringen til å sende et signal til Qatar om menneskerettighetene til fremmedarbeidere i gulfstaten.

Gesten ble gjentatt med nye skjortebudskap i de påfølgende kampene mot Tyrkia og Montenegro i den samme samlingen i mars.

Neste samling, i juni, fortsatte markeringene før kampene mot henholdsvis Luxembourg og Hellas da landslaget fortsatt var «forvist» til Spania for å spille sine landskamper.

Før møtet med Luxembourg holdt samtlige norske spillere opp en hånd for å symbolisere menneskerettigheter. Det samme skjedde før kampen mot Hellas, men da valgte Haaland å holde hånden bak ryggen på lagkamerat Alexander Sørloth – mens alle andre holdt sin opp.

VG har gjentatte ganger forsøkt å nå pappa Alfie Haaland på SMS og WhatsApp. Den første meldingen ble sendt tirsdag 2. november. Den siste meldingen ble sendt torsdag 25. november. I tillegg forsøkte VG å ringe 15. og 25. november. Ingen av henvendelsene er besvart, og på WhatsApp har VG fått leveringsbekreftelse kun på den første meldingen.

Fakta Her er spørsmålene VG sendte Alfie Haaland * Hva er grunnen til at Erling er mindre deltakende i markeringene enn de andre på laget? * Hva tenker Erling om menneskerettighetsbruddene som finner sted i Qatar? Hovedessensen i disse spørsmålene er formulert flere ganger, både på SMS og WhatsApp. Vis mer

VG har også spurt NFF om markeringene og Haalands til dels manglende involvering i dem, og hvorvidt dette har vært et tema mellom NFF og Haaland:

«Vi har valgt en samlet markering som spillerne og støtteapparatet står bak, men dette er ikke noe tvang for noen av dem. Like viktig som spillernes rett til å si ifra i verdispørsmål, er deres frihet til å ikke aktivt engasjere seg, uttrykke seg på sin måte eller avstå fra å uttrykke seg», svarer landslagets pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg på spørsmål om hva som ligger bak Haalands oppførsel i Qatar-markeringene.

I galleriet under kan du se forskjellen i samlingen i juni. De to første bildene er før kampen mot Luxembourg, det siste før kampen mot Hellas:

fullskjerm neste PUT YOUR HANDS UP: Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget holder opp en hånd for å markere for menneskerettigheter før kampen mot Luxembourg 2.6. 1 av 3 Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den største endringen skjedde imidlertid til den neste samlingen i september, da Norge møtte Nederland, Latvia og Gibraltar til avgjørende kamper.

Landslaget begynte her med et banner med ytterligere budskap rettet mot situasjonen i Qatar.

Én mann sto et steg bak alle de andre: Erling Braut Haaland. VG har også sett på TV-bildene fra de ulike kampene, som viser at jærbuen både står bak de andre og ikke holder på banneret – slik de ti lagkameratene hans gjør.

I billedgalleriet under ser du hvordan Haaland tar et steg tilbake fra menneskerettighetsbanneret før kampene mot henholdsvis Nederland, Latvia og Gibraltar i september.

fullskjerm neste ETT STEG BAK: Erling Braut Haaland står ett steg bak lagkameratene og er den eneste som ikke holder banneret før kampen mot Nederland 1. september. 1 av 3 Foto: Stian Lysberg Solum

21-åringen var skadet da Norge skulle møte Tyrkia og Montenegro til de avgjørende landskampene i oktober.

Da var han i stedet i Marbella for å trene seg opp fra en muskelskade. På Instagram la han ut at han trente i drakten til Boca Juniors – med Qatar Airways som hovedsponsor.

– Hvis jeg fikk velge, hadde han hatt en annen trøye. Da hadde han hatt på seg den norske landslagstrøya, for eksempel, sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse før kampen mot Gibraltar.

Haaland er representert av blant andre den kontroversielle agenten Mino Raiola, som har vært klar på at han mener spillerne burde slippe denne typen markeringer.

– Jeg synes det er rart at vi legger presset på spillerne. De har ikke bestemt hvor vi spiller. Hvis du ønsker å bruke spillerne på den måten, må man også gi dem en sjanse til å velge hvor de har lyst til å spille, sier Raiola i et intervju på nederlandsk TV, gjengitt av NOS, ifølge NTB.

VG sendte e-post til Raiola klokken 13.41 torsdag 18. november, med spørsmål knyttet til hans uttalelser og Haalands opptreden. Den er ikke besvart. Klokken 09.35 torsdag 25. november sendte VG en påminnelse, og 10.23 svarte medierådgiver Enrica Tarchi at hun skulle «si ifra om herr Raiola ønsker å besvare spørsmålene». Selve spørsmålene er ikke besvart.

Fakta Disse spørsmålene sendte VG til Mino Raiola * Hvorfor oppfører Haaland seg slik under landslagets protester? * Er Erling på noen måte motstander av å markere for menneskerettigheter i Qatar? * Har du bedt ham om å ikke delta i samme grad som de andre spillerne? Hvis ja, hvorfor? * Du har selv sagt at spillere ikke bør behøve å uttale seg om slike spørsmål. Hvorfor mener du det? Vedlagt var VGs observasjoner fra landslagssamlingene i juni og september. Vis mer

Haaland var skadet til samlingen der Norge spilte mot Latvia og Nederland, som endte med at VM-muligheten glapp etter et 2–0-tap for sistnevnte i Rotterdam. Norges landslag fortsatte med sine markeringer i begge disse kampene.

«Formålet med markeringene har vært å bruke oppmerksomheten VM-tildelingen gir til å sette ekstra trykk på det arbeidet NFF gjør med å forsøke og styrke menneskerettighetene og bedre implementering av viktige lovreformer i Qatar. Dette er ikke et ansvar eller en forpliktelse spillerne har, men laget, med Ståle i spissen, har grepet en god anledning til å støtte det arbeidet NFF som organisasjon følger opp løpende», forklarer Skjønsberg.