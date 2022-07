Guro Pettersen husker ikke hvor mange hjernerystelser hun har hatt

Kategori 1:

– En sjelden gang pådrar utøvere seg alvorlige hodeskader med brudd og blødninger. Det kan gi permanente skader av forskjellige art. Det er svært individuelt hvordan et alvorlig hodetraume utvikler seg.

Kategori 2:

– Hjernerystelser. De gir symptomer der og da, men ikke av den alvorlige arten med komplikasjoner inne i selve hjernen. Utfordringen med hjernerystelsene til et «post comotio-syndrom» i ettertid. Altså langvarig hodepine, svimmelhet, tretthet eller skyhet for lyd eller lys. Dette kan vare noen uker, måneder eller i verste fall år. 10 til 30 prosent av de som får en hjernerystelse står i fare for å utvikle dette. Risikoen øker om utøveren ikke tar det med ro etter en hodeskade og kan også – paradoksalt nok – øke om du tar det for mye med ro. Det gjelder å finne en riktig en balansegang.

Kategori 3:

– Gjentatte hodestøt – det vil si både nikking og hjernerystelser – er de siste årene blitt koblet opp mot økt risiko for demenssykdommer. Dette er det gjort studier på i Storbritannia.