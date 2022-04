Ødegaard-scoring – men ny kalddusj for Arsenal

(Arsenal – Brighton 1–2) Martin Ødegaards scoring fra langt hold i sluttminuttene var ikke nok for Arsenal: London-laget gikk på sitt andre strake tap mot «svakere» motstand.

KALDDUSJ: Arsenal fikk seg en real kalddusj da Leandro Trossard sendte Brighton i ledelsen.

9. apr. 2022 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter 29 minutter med offensivt press slo Arsenal-forsvaret sprekker. Enock Mwepu la ballen inn til Leandro Trossard, som sto helt alene inne i Arsenals 16-meter. Belgieren tok seg god tid før han fyrte ballen rett i krysset.

Det kom som et lite sjokk fra laget som kom fra én uavgjort og før det seks strake tap.

– Jeg er glad for at vi vant i dag. Vi trengte disse tre poengene, for å komme fra en sånn rekke er ikke lett. Vi har troen på oss selv, sier Mwepu til BBC.

Ett minutt på overtid av 1. omgang trodde Gabriel Martinelli at han hadde headet inn utligningen for vertene, men etter en over tre minutters lang sjekk av VAR, ble han dømt i offside.

Dermed måtte Martin Ødegaard, som knapt hadde vært synlig de første 45 minuttene, og resten av Arsenal-laget gå til pause på stillingen 0–1.

DOBLET: Enock Mwepu sendte Brighton opp i 0–2-ledelse over Arsenal.

Dessverre for nordmannen var det Zambias representant, i Mwepu, som gjorde seg avgjørende da han banket til fra 16 meter.

Arsenal-keeper Aaron Ramsdale fikk en finger på ballen, men var sjanseløs i å stoppe den fra å gå i mål.

Rett før full tid våknet Ødegaard, som banket til fra om lag 30 meter. Ballen gikk via Danny Welbeck, skiftet retning, og rett i mål.

HELDIG SCORING: Martin Ødegaard banket til fra 30 meter og var heldig da ballen gikk via Danny Welbeck, skiftet retning, og rett i mål.

Arsenal kommer fra et fiaskotap borte mot Crystal Palace forrige mandag. London-laget tapte hele 3–0 og hadde mye å revansjere før de tok imot Brighton på Emirates Stadium.

De røde fra Nord-London ligger på 5.-plass i Premier League, med 54 poeng på 30 kamper. Det er likt på poeng med byrival Tottenham, som ligger på 4.-plass, med bedre målforskjell.

«Spurs» gjester Villa Park klokken 18:30.

Fakta Lørdagens Premier League-kamper: Everton – Manchester United 1–0 Arsenal – Brighton 1–2 Southampton – Chelsea 0–6 Watford – Leeds United 0–3 Aston Villa – Tottenham klokken 18:30 Vis mer