Pettersen imponerte da Vålerenga unngikk tap: – Styrket sitt kandidatur

(Vålerenga – Rosenborg 1–1) Guro Pettersen (30) er blant dem som kjemper om plassen som Norges førstekeeper før sommerens EM, og leverte en god kamp da Vålerenga holdt på rekken uten tap.

GOD KAMP: Guro Pettersen ble kåret til banens beste spiller. Her fra en tidligere kamp i sesongen.

Tidligere i mai ble det kjent at Cecilie Fiskerstrand hadde røket korsbåndet, og dermed er uaktuell til EM. Dermed er det trolig Guro Pettersen, Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund som kjemper om plassen som Norges førstekeeper i mesterskapet.

Det var Skoglund og Pettersen som sammen med Fiskerstrand utgjorde keepertrioen i forbindelse med Norges siste kamper. Skoglund har aldri spilt for det norske A-landslaget, mens Pettersen spilte 28 minutter da hun kom inn i Norges kamp mot Kosovo i april. Mikalsen har også spilt én kamp for A-landslaget.

Med blant andre assistenttrener for landslaget, Lena Tyriberget, på tribunen, viste Pettersen seg frem med flere gode redninger i lørdagens kamp. Keeperen ble kåret til banens beste spiller.

– Det er jo keeperkrise. Det kom en del skudd i dag, så det var bare å være på jobb. Jeg er sykt skuffet over at jeg ikke tok det målet også, for jeg tok det nesten. Men det er greit med 1–1 i dag, sier Pettersen til NRK etter kampen.

– Jeg tipper alle de tre keeperne som kommer til EM har like lyst på den plassen. Så får vi bare se hva som skjer når EM starter, sier hun videre.

LANDSLAGSTRIO: Fra venstre: Guro Pettersen, Aurora Mikalsen og Cecilie Fiskerstrand. Sistnevnte er ute med skade.

Spesielt en redning på en heading fra Anna Langås Jøsendal like etter at halvtimen var spilt fikk NRK-kommentator Olav Traaen til å trekke frem superlativene. Pettersen var lynraskt nede og fikk slått den godt plasserte avslutningen vekk fra målet.

– Her viser hun sin klasse. Det der er en matchvinnerredning, sa Traaen, og fortsatte:

– Hun vil så gjerne til europamesterskapet i sommer, og dette er jo en god søknad.

Også i den andre omgangen leverte Pettersen flere gode redninger.

– Hun har nok styrket sitt kandidatur med tanke på å få spille i EM og ikke bare være med i en tropp, oppsummerte Traaen i sluttminuttene av kampen.

I pausen kunne Tyriberget fortelle til NRK at de ser på tre-fire keepere som aktuelle inn mot EM, og at de skal bruke den første tiden i løpet av samlingen med EM-troppen til å få et bedre bilde av hvem som skal være førstekeeper i mesterskapet.

– Det er et vanskelig valg, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Men selv om Pettersen leverte en god kamp, kunne hun ikke hindre at Vålerenga måtte nøye seg med ett poeng i toppkampen. Vålerenga tok ledelsen med Rikke Nygård i kampens 19. minutt, men halvveis i den andre omgangen utlignet Rosenborgs Jøsendal.

Dermed har nå Brann to poeng ned til Vålerenga i kampen om førsteplassen i Toppserien. Rosenborg følger ytterligere tre poeng lenger bak, men har spilt én kamp mer enn både Brann og Vålerenga.

Brann møter Avaldsnes hjemme i Bergen på søndag. Neste helg er det klart for en ny kamp mellom Brann og Vålerenga, de to lagene som begge står uten tap så langt i sesongen.