Se Ballspark og følg Sogndal-Brann med Doddo og Pamer

Det var slike scener sist Brann spilte seriekamp i Sogndal, i 2017, da Fredrik Haugen avgjorde med 3-2 og sikret Branns første seier i Sogndal på 15 år. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Minst 1000 Brann-supportere skal se kamp i Sogndal i strålende sommervær i ettermiddag.

I nitiden lørdag morgen satte flere supporterbusser motoren i gang.

– Det var fire bataljonsbusser som kjørte halv ni og ytterligere to privatbusser klokken ni. Nå er alle på veien. Alt har gått smertefritt og det er topp stemning, sier supporterleder Erlend Vågane i Bataljonen.

Brann-fansen har sitt eget uteserveringsområde å kose seg på før kampen.

Sogndal og Brann er i samme divisjon for første gang siden 2017, noe som åpner for en ny, klassisk bortereise for mange byfolk.

– De 800 billettene på kortsiden ble solgt ut på få timer og det er mange som har billett på langsidene. Jeg antar at det er minst 1000 Brann-supportere totalt, sier Vågane.

En av dem som er på tur, er artist og supporter Silje «Bendik» Halstensen.

- «Hele Bergen» dro fra byen i morgentimene og nyter det fine været opp til Sogndal, med Heggebø-sangen på anlegget. Enormt god kok, beskriver Halstensen.