Pallesens mørke Mjøndalen-debut: – En opplevelse som har satt seg

Fredrik Pallesen Knudsen husker godt da han ble kalt inn på Rikard Norlings kontor for å få beskjeden: Du spiller mot Mjøndalen.

– Jeg hadde nettopp vært supporter, så skulle jeg være med og redde Brann, sier Fredrik Pallesen Knudsen om nedrykkskampen mot Mjøndalen.

Øystein Vik Journalist i BT

3. okt. 2021 08:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det var nesten advent i 2014, men Branns sesong pågikk fortsatt.

Den første kvalifiseringskampen om å unngå nedrykk mot Mjøndalen hadde endt 1–1 på Brann Stadion.

En dag eller to før den avgjørende returkampen i Mjøndalen ble den da 18 år gamle Fredrik Pallesen Knudsen kalt inn på kontoret til trener Rikard Norling.

Rikard Norling og Roald Bruun-Hanssen hadde mye å forklare da de kom tilbake til Bergen etter 0–3 i Mjøndalen.

Pallesen, som nettopp hadde spilt cupfinale for G19-laget, og bare trente litt med A-laget, ble totalt overrasket over beskjeden han fikk.

– Plutselig sa han at jeg skulle starte, forteller Pallesen syv år senere. Bare et par måneder tidligere hadde han fått sin første proffkontrakt.

– Rikard (Norling) hadde sett juniorkampene og sa han hadde tillit til meg og tro på at jeg skulle klare det, sier han.

Brann-fansen begynte å kaste bluss på banen da nedrykket var et faktum.

Var i sjokk

Bergenseren gikk hjem til mor og far på Møhlenpris etter å ha fått beskjeden. Foreldrene var i sjokk over at sønnen skulle få sin debut for Brann i den mest skjebnesvangre kampen laget hadde spilt på flere år. Han hadde jo nettopp bare vært Brann-supporter.

– De var mer nervøse enn meg. Vi snakket ikke så mye sammen den kvelden, sier Pallesen.

Den unge, men allerede den gangen ekstremt duellsterke Pallesen utgjorde et midtforsvar sammen med Azar Karadas og Erlend Hanstveit.

Men kampen endte 0–3. Brann rykket ned.

– Brann-supporterne ville ta alt og alle. Noen skulle ta Norling. Huseklepp gråt i garderoben. Politiet måtte passe på hotellet vi bodde på. Det var en forferdelig opplevelse, sier stopperen i dag.

Fredrik Pallesen Knudsen spilte juniorkamp også året etter nedrykket. Dette bildet ble tatt mot Anderlecht.

Maksimalt dårlig start

Bergenseren ser likevel noe godt i den vonde starten han fikk på fotballivet: Mer mental styrke og en opplevelse som har hjulpet ham å sette ting i perspektiv.

– Ikke alle får debutere i en slik match, og det går ikke an å få en verre start på en karriere, sier 25-åringen og legger til:

– Det er en opplevelse som har satt seg.

Mye har skjedd siden debuten mot Mjøndalen. Pallesen har vært i Haugesund og kommet tilbake igjen. Brann ble et topplag under Lars Arne Nilsen, før de nå på nytt kjemper mot nedrykk.

At Mjøndalen er Branns nemesis er likevel uforandret. Søndag møtes de to på nytt i bygden utenfor Drammen. Og nok en gang er det en nedrykkskamp.

– Historie er historie. Vi har ikke snakket noe særlig om det nå, sier Pallesen.

«Nye» Brann har oppnådd flere brukbare resultater i det siste, men det skal bare et tap til mot Mjøndalen før laget igjen er på bunn.

Fansens mobilisering

Bergen har mobilisert. Bortefeltet med plass til 650 vil bli fylt av fans kledd i rødt.

Det har gitt inspirasjon i Brann, etter en veldig energikrevende september.

– Det koster mye det vi driver på med, og det at fansen står bak oss er helt fantastisk, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Han mener at supporterne skal ha mye av æren for at Brann nylig slo Kristiansund 3–1.

Men internt har treneren ifølge Pallesen sagt at Brann egentlig ikke fortjener at mange kommer på tribunen for å støtte laget.

– Og det er jo sant, synes Pallesen.

Horneland er bare takknemlig for den latente Brann-interessen som nå vekkes til live når det trengs som mest. Til tross for nachspiel og elendige resultater.

– Vi har ti cupfinaler foran oss, sier Eirik Horneland.

Hurtig fotball og offervilje

– Du må gjøre deg fortjent til at folk skal stille seg bak deg. Vi gjorde det vanskelig for oss selv i sommer, innser Horneland.

Han forventer at laget nå opptrer på en slik måte at det resonnerer bra med dem som betaler for å se på.

– Vi er nødt til å spille på en slik måte at vi viser at vi vil gi alt. Og vi må spille hurtig fotball i lengderetningen. Det er de tingene folk vil se, sier Horneland.

Pallesen sonet karantene forrige seriekamp, men er tilbake nå. Både han og Horneland har slått Mjøndalen med andre lag og har dermed ikke et «Mjøndalen-spøkelse».

– Jeg mener vi kan slå alle i Norge nå, sier Pallesen.

– Det hadde vært greit å bli ferdig med det spøkelsessnakket, sier Horneland.