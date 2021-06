Arven etter Hareide

OM FOTBALL: Åge Hareide er fortsatt det nærmeste vi nordmenn kommer et fotballmesterskap.

Som dansk landslagssjef hadde Åge Hareide et nært forhold til Kasper Schmeichel og spillerne. Foto: MARCOS BRINDICCI, REUTERS

37 minutter siden

Richard Møller Nielsen skulle bruke friukene til å bygge nytt kjøkken. Så mottok den danske landslagssjefen meldingen som gjorde at han og en hel nasjon måtte kaste om på planene:

Jugoslavia var utestengt fra EM i Sverige.

Det var den internasjonale sanksjonen på grunn av borgerkrigen som herjet Jugoslavia. Danmark ble kalt inn som reserve.

Resten av historien kjenner vi: Danmark vant sensasjonelt EM-gull i 1992. Og landslagssjef Møller Nielsen måtte leie snekker for å få ferdig kjøkkenet.

Ny optimisme i Danmark

Danskene har snakket mye om sommeren 1992. Med god grunn. At lille Danmark skulle slå storfavoritt Tyskland i finalen i Göteborg og vinne et stort fotballmesterskap, ble nesten sett på som uhørt.

Uten å være kvalifisert og uten stjernen Michael Laudrup, som nektet å spille under den danske landslagssjefen.

Alt var mot normalt den sommeren.

Unormal er for så vidt denne sommeren også. Men nå henter danskene frem igjen historiene fra de elleville dagene i Sverige-EM i 1992. Danmark drømmer om noe stort igjen.

Og de kan ha grunn til å glede seg.

Christian Eriksen i aksjon mot Tysklands Thomas Müller i 1–1-kampen forrige uke. Foto: Andreas Schaad, AP

Stor hjemmefordel

Danmark spiller alle sine gruppespillkamper hjemme i Parken i København. Det er en massiv fordel.

De har havnet i en gruppe det skal være mulig å avansere fra. Belgia er rangert som nummer 1 i verden og er en naturlig favoritt i gruppen. Men er de like skarpe som for et år eller to siden? Russland skal det være mulig å slå hjemme i København. Og Finland, som er motstander nå i første kamp, bør slås. Avanserer Danmark, er det ikke lange veien til en kvartfinale.

Danskene har en veldig homogen tropp. Mange av spillerne er rundt 30 år, spiller i store ligaer og er på topp av karrieren nå. Sentrallinjen med Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Pierre Højbjerg og Christian Eriksen er veldig sterk.

De er kompakte defensivt, er vanskelige å bryte ned og slipper inn få mål. Det er et godt utgangspunkt i fotball.

Danmark har en enorm lagmoral med en sammensveiset gruppe som har vært sammen i mange år.

Og det får oss til å sende noen tanker til mannen som ikke får være med på festen: Åge Hareide.

De neste dagene og ukene skulle jo vært hans fest, det siste sprellet på fotballens øverste scene.

Hareides byggverk i EM

For det danske landslaget som nå møter Finland i EM-åpningen, er også Hareides lag.

Det var nordmannen som kvalifiserte dem til EM, det var Hareide som bygde opp det laget som Danmark mønstrer i dag, det var han som ledet Danmark i ufattelige 34 kamper uten å tape, det var Hareide som forløste potensialet til den offensive midtbanespilleren Christian Eriksen, det var den samme gjengen som kun var ett fattig mål i straffesparkkonkurransen fra å avansere til VM-kvartfinale i 2018.

Hareide skulle toppe alt med et godt EM før kontraktens slutt i fjor sommer.

Men så kom koronapandemien og EM ble utsatt ett år. Det danske forbundet hadde allerede hentet inn erstatteren som skulle ta over etter Hareide, en beslutning som var umulig å gjøre noe med.

Hareide ønsket selv å forlenge kontrakten, men det danske forbundet ville ha en av sine egne etter EM: Kasper Hjulmand.

Dansken har bygd videre på den gløden Hareide tok med inn i troppen, noe han heller ikke har lagt skjul på.

Før VM i 2018 skrev vi at Hareide var det nærmeste Norge var et stort fotballmesterskap.

Hareide er fortsatt det nærmeste vi nordmenn er et stort mesterskap.

Danmarks A-landslag 2021 er hans byggverk, men når danskene møter Finland i Parken er Hareide på vei til Drammen for å lede Rosenborg mot Strømsgodset.

Det kan være at han gjør seg opp noen tanker.