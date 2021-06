Mener fotballen i Norge er for dyr – arrangerer gratis fotballskole

STOVNER (VG) Landslagsspiller Joshua King frykter at unge talenter slutter fordi kostnadene av å drive med fotball blir for store. Nå tar 29-åringen grep.

SOMMERFERIE: Joshua King er for tiden hjemme i Norge. Tiden brukes til å rette fokus på et viktig tema gjennom å arrangere gratis fotballskole for 200 barn. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

I helga som var ble TINE Joshua King Football Academy på Stovner i Oslo arrangert. Der fikk 200 heldige gutter og jenter delta gratis.

– Jeg synes ikke penger eller foreldrenes lommebok skal være det som avgjør om et barn får være med på en fotballskole eller et fotballag, forklarer den mangeårige Premier League-proffen fra Romsås til VG.

«Det er i lys av debatten rundt deltageravgifter og stort utstyrspress at King har tatt initiativ til et akademi som blir støttet av sponsorer», står det på fotballskolens hjemmeside.

OMRINGET: Det var selvsagt stort for barna å få hilse på Premier League-proffen under åpningen av fotballskolen fredag. «Kan jeg få skoene dine?» var det noen som prøvde seg. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Til VG forteller mannen med 54 kamper for det norske herrelandslaget at han håper dette initiativet kan være med å «dytte barn i riktig retning», og kanskje til og med skape en ny stjernespiller eller to.

– Ikke alle kan spille i Premier League, La Liga eller Champions League. Men jeg tipper at hvis alle de 200 barna som er her trener hardt hver eneste dag og er seriøse, så er det mange som kan oppnå drømmen sin.

– Dyre fakturaer må fjernes og fotballen må være gratis for barn opp til en viss alder. Jeg mener barn bør få delta gratis i hvert fall fram til de er 16 år, svarer King på VGs spørsmål om hva som må gjøres for at ballsporten skal bli billigere å ta del i.

«DRØMMENES TEATER»: Ved flere anledninger har King spilt på «Drømmenes Teater», Old Trafford. Nå håper han å motivere flere barn til å nå sine drømmer. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

– Fotball burde være gratis

– I en ideell verden er jeg helt enig med Joshua King: Fotball burde være gratis. Idretten er så viktig for barnas oppvekst og utvikling, og om de fikk spille gratis så ville det betydd likhet for alle, svarer direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund Alf Hansen til VG.

Hans rolle i NFF innebærer mellom annet å ha ansvar for barn og unge i fotball-Norge. Han sier fotballforbundet kjenner på et ansvar for å holde kostnadene så lave som mulig, og at det er flott at King nå setter fingeren på dette viktige temaet.

Men selv om Hansen mener barn under 16 år burde få spille gratis, så er ikke regnestykket like enkelt, ifølge Hansen:

– Gratis fotball for alle under 16 år ville betydd at staten måtte gått inn med veldig store summer. Med cirka 240 000 spillere under 16 år som har en gjennomsnittlig klubbavgift på rundt 1200 kroner nærmer vi oss 300 millioner kroner i året, sier Hansen og presiserer:

– Dette er ikke en nøyaktig utregning, men det viser hvilke store summer det er snakk om. Så får det blir en politisk diskusjon om det er riktig å sette av en så stor sum eller ei.