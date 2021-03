AaFK-treneren kom med gladmelding etter nok en internkamp

Lars Arne Nilsen ser konturene av et sterkt lag. Det lover godt litt over en måned før det som kan bli seriestarten, mener han.

Lars Arne Nilsen mener AaFK-mannskapet begynner å se bra ut. Foto: Marius Simensen

Nå nettopp

Ettersom det ikke har vært lov til å spille treningskamper i vinter, har AaFK måtte ty til en rekke internkamper. Det gjorde de også tirsdag formiddag. Etter bare 1–0 – seier til det toppa mannskapet i forrige internkamp, endte det 6–1 til det oransje laget i tirsdagens kamp. Torbjørn Kallevåg, Kristoffer Ødemarksbakken (2), Niklas Castro (2) og Markus Karlsbakk sto for målene, i tillegg til at det kom et sjølmål.

– Det som er bra, er at vi ser ut som et godt lag. Vi er balanserte og strukturen er bra, og der har vi kommet et godt stykke. Vi ser bra ut defensivt, der vi knapt har fått sjanser imot i de to siste internkampene. Ellers er det litt misforståelser og overganger vi ikke tok skikkelig, så blir det litt upresist og unøyaktig framover i banen. Men jeg føler vi er i bra rute, sier Nilsen til Sunnmørsposten.