Milan-stjerne til VG: – Jeg vil be Hauge om å bli

MARBELLA (VG) Hakan Çalhanoglu (27) fraråder Jens Petter Hauge (21) å dra på utlån fra AC Milan til tross for lite spilletid de siste månedene.

HAKAN OG HAUGE: Hakan Çalhanoglu og Jens Petter Hauge omfavner hverandre etter nordmannens scoring mot Celtic i Europa League. Foto: Antonio Calanni / AP

Hauge har ikke startet en kamp for Milan siden 18. januar mot Cagliari.

Hans forrige målpoeng var scoringen mot Sparta Praha i Europa League 10. desember, men i februar ble det klart at han var vraket fra klubbens europeiske tropp og dermed ikke fikk representerte Milan i oppgjørene mot Røde Stjerne og Manchester United denne våren.

Ifølge VGs opplysninger er det planlagt et møte mot slutten av sesongen mellom Hauges nærmeste og AC Milan for å vurdere om nordmannen skal fortsette i klubben neste sesong eller lånes ut.

VG kjenner til at flere klubber står klare til å hente 21-åringen på lån dersom AC Milan skulle gjøre ham tilgjengelig, men i januar var det uaktuelt for italienerne å slippe ham.

Og Milan-stjernen Hakan Çalhanoglu, som møter Norge med sitt Tyrkia lørdag kveld, fraråder Hauge å dra noe sted.

– Det er et spørsmål for agenten hans. Men hvis du spør meg, vil jeg be ham om å bli og kjempe seg inn i laget. Han har masse kvalitet, og om han jobber hardt og gjør sitt beste, kan han bli en del av startelleveren, sier Çalhanoglu i et telefonintervju med VG.

Milan-fansen vil nok be tyrkeren om å gjøre det samme: Çalhanoglu har fortsatt ikke kommet til enighet med klubben om en ny kontrakt. Den nåværende avtalen utløper til sommeren.

– Hva er ditt inntrykk av Hauge?

– Først av alt vil jeg si at jeg liker Jens som person, han er en fin type. Han er ung. Det er stort steg for ham å gå fra Bodø/Glimt til Milan. Han trenger tid for å spille seg inn i førsteelleveren. Men når han får sjansen, gjør han alltid en god jobb. Han jobber mye, og jeg har troen på ham. Han har et stort talent. Jeg er veldig glad for å spille med ham, sier tyrkeren.

– Hvordan reagerte Milan-spillerne på at han kom rett inn fra Bodø/Glimt og begynte å levere målpoeng for en så stor klubb?

– Jeg var ikke overrasket. For spilleren er det enklere å spille i et bedre lag. Da er det flere karakterer og mer kvaliteter. Det gjorde det også lettere for ham.

– Hva må han gjøre for å etablere seg i startoppstillingen?

– Han må jobbe. Han må tro på seg selv. Det er ikke lett å spille i startelleveren, vi har mange kvalitetsspillere, så han må ta tiden sin, sier Çalhanoglu, som avslutter med en oppfordring til unggutten:

– Han må jobbe mer med det taktiske og hva treneren krever av ham, men hans tid vil garantert komme.