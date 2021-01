Amor Layouni i stort VG-intervju: – Tilbudet Glimt ga meg, var bare en hån

Han har vært taus i flere måneder mens fremtiden hans har blitt forhandlet. Nå slipper Amor Layouni (28) seg løs i et eksklusivt intervju med VG.

KLAR: Amor Layouni er presentert som VIF-spiller. Foto: Vålerenga

– Det har vært tungt. Vi begynte å forhandle om en overgang bort fra Egypt i starten av desember. Det har tatt lang tid. Til slutt sa jeg bare at de måtte bestemme seg, eller så blir jeg bare værende. Det ville ikke vært det beste for karrieren min, men jeg hadde ikke viket en tomme, sier Layouni til VG.

Venstrevingen klar for Vålerenga, slik VG kunne avsløre mandag formiddag. Han ankom Oslo mandag kveld og ble presentert slik på klubbens Twitter-konto:

Pennestrøket i hovedstaden, som binder ham til VIF i tre år, markerer enden på en langvarig overgangssaga rundt svensk-tuniseren. Det gir ham også anledning til å snakke ut om en rekke temaer. I dette VG-intervjuet åpner han opp om:

Hvordan Dag-Eilev Fagermo ble helt avgjørende for at han signerte for Vålerenga.

Hvorfor han «gikk for pengene» i Egypt.

Hvordan han ble tvunget til egentrening og ifølge seg selv ble forsøkt psykisk nedbrutt.

Den svimlende sluttpakken fra Pyramids.

Den bitre avskjeden med Bodø/Glimt og gamleklubbens forsøk på å hente ham tilbake.

Interessen fra Malmø.

Forventningene til Vålerengas angrepsrekke.

Studerte Fagermos Odd

Vålerenga-fansens nye kjæledegge fikk sitt store gjennombrudd i Eliteserien i 2019 da han leverte ti mål og åtte målgivende pasninger på bare 21 kamper for Bodø/Glimt. Allerede da gjorde han seg observasjoner som skulle bli viktige for hans comeback til Norge halvannet år etter å ha forlatt landet.

– Hver gang vi møtte Odd med Fagermo som trener, tenkte jeg at de hadde en spillestil som var veldig lik Glimt sin. Den passer meg bra, sier Layouni.

Nå er Fagermo i Vålerenga – og det var en samtale med 53-åringen som utgjorde forskjellen for Layouni i valgprosessen.

– Han er en avgjørende grunn til at jeg valgte VIF. Jeg vet hvilken fotball han ønsker å spille, og jeg har lagt vekt på at neste gang jeg skulle til en ny klubb, måtte jeg vite nøyaktig hvordan de spiller. Vålerenga-stilen passer meg perfekt. Det skjønte jeg fort da jeg snakket med Fagermo. Det var en god samtale. Vi fant tonen umiddelbart, sier Layouni.

– Vi jobbet med parallelle spor hele tiden, men desto mer kontakt Amor hadde med Fagermo, desto mer overbevist ble han. Han kunne tjent betydelig mer i Sverige, der de har artistskatt, men han ville virkelig til Vålerenga, forklarer agent Michael Kallbäck, som har tatt seg av forhandlingene med VIF.

– Jeg gikk for pengene

Det var ikke spillestilen som ble avgjørende for at han i september 2019 byttet ut Bodø med Kairo. I Pyramids FC fikk han nemlig en årslønn på nærmere 10 millioner kroner – netto!

– Jeg gikk for pengene, innrømmer Layouni og fortsetter:

– Det var for bra til å takke nei, helt enkelt. Jeg hadde spilt fotball hele livet uten å tjene skikkelige penger, så da jeg fikk den sjansen, var det bare å ta den.

Sportslig ble det ingen suksess i Kleopatras rike. Han fikk bare 380 minutters spilletid for Pyramids i 2019/20-sesongen og noterte seg for to mål og to målgivende pasninger.

– Det er et helt annet kontinent, en helt annen fotball, helt ulike mennesker. Jeg trengte tid på å komme inn i det, men der borte får du ikke tid til sånt. Du må levere nå, eller så er du ferdig. Det gikk bra i starten, men så ble det «kalabalik». Treneren som hentet meg, fikk sparken, de ville spille med innoverkanter, som ikke er min greie, og da ble det mindre og mindre spilletid, sier Layouni.

– Det går ikke an å knekke meg

I høst havnet han dermed i klinsj med Pyramids. Klubben ville kvitte seg med ham til tross for at kontrakten hans varte til sommeren 2022.

Ifølge agent Kallbäck begynte forhandlingene om en sluttpakke allerede for et halvt år siden. Siden skal Pyramids ifølge Layouni og agenten ha tatt i bruk ulike virkemidler.

– Faen, altså. De prøvde seg med det ene og det andre, blant annet å gi ham ekstra trening på egenhånd, men Amor er et treningsprodukt. Det skremmer ham ikke, sier Kallbäck.

– Jeg og tre eller fire andre måtte trene på egenhånd med en doktor og en trener. De prøver å bryte spilleren ned psykisk for å få ham til å dra, men det går ikke an å knekke meg. Det var tungt, særlig når du ikke har familien din der, du er langt unna og alene, men jeg har alltid gitt 100 prosent på trening uansett, sier Layouni.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Pyramids-sjef Mahmoud Eid og sendt ham uttalelsene fra Layouni, men han har ikke besvart henvendelsene.

Sluttpakke: 10 mill.

Etter mange måneder med forhandlinger kom Layouni og Pyramids omsider til enighet om en sluttpakke i januar.

Den innebærer ifølge agent Kallbäck en netto utbetaling på «nærmere 10 millioner kroner».

– Vi er veldig fornøyd. Det var en bra løsning. Det tilsvarer omtrent det Pål André Helland får utbetalt i løpet av ti sesonger for Rosenborg, ler Kallbäck, som forklarer at det var uaktuelt for Layouni å bryte kontrakten uten å få utbetalt en betydelig sum:

– Han dro til Egypt for å tjene penger. Han valgte bort større sportslige utfordringer i Sverige og Danmark da han forlot Bodø. Han har ingen utdanning, var 27 år og hadde knapt tjent penger på fotballen. Så da det ble snakk om at de ville ha ham ut, var vi tydelige på at det skulle være verdt det økonomisk.

Langer ut mot Glimt

Da det for noen måneder siden begynte å bli tydelig at en retur til norsk fotball var aktuelt, kom Bodø/Glimt naturligvis raskt på banen som en mulig destinasjon.

– Det er fantastiske trenere i Glimt. Jeg har dem å takke for at jeg er den spilleren jeg er i dag: Kjetil Knutsen og Aasmund Bjørkan. Kjetil er den beste treneren jeg har hatt, innleder Layouni før han fortsetter:

– Det finnes visse mennesker i klubben som jeg har noen problemer med. Jeg har prøvd å komme over det, men de motarbeider det. Og skal de holde på sånn, så jeg ingen grunn til engang å tenke på Glimt, så lenge de menneskene finnes der.

– Hva legger du i det?

– Det de gjorde mot meg da jeg skulle til Pyramids, var vanskelig å tilgi, vanskelig å glemme. Jeg hadde tenkt til å legge det bak meg, men så prøvde de å hente meg tilbake nå. Tilbudet Glimt ga meg, var bare en hån etter alle pengene jeg har tjent inn for dem, sier Layouni.

VG har vært i kontakt med blant andre daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt, men ingen av aktørene i klubben har ønsket å kommentere Layounis uttalelser.

Derfor valgte han bort Malmø

Glimt og Vålerenga var ikke de eneste klubbene som var på Layouni-ballen. Det var også den svenske toppklubben Malmö FF.

– Det var aktuelt, bekrefter Layouni selv.

– Men jeg tror ikke spillestilen deres passer for meg. Malmö spiller med vingbacker, og hvis de spiller 4–3–3, så går kantene innover i banen. Da får jeg ikke brukt mine styrker, fortsetter han.

28-åringen siterer sin landsmann Zlatan Ibrahimovic, som sa følgende om Pep Guardiolas bruk av ham i Barcelona sesongen 2009/10: «Du kjøpte en Ferrari, men kjørte den som en Fiat.»

– Jeg forstod aldri det sitatet før, men nå gjør jeg det. Det gjelder å bruke meg på riktig måte, sier Layouni.

Drømmerekke i VIF

Og det er grunn til å tro at han vil få spille på sine styrker i et Vålerenga-lag der han går inn som venstreving og fullfører en angrepsrekke som begynner å lukte svidd.

Der vil han bidra med sin fart og eksplosivitet, sine løp ned langs venstresiden der han vil servere lagkameratene med innlegg, men også evnen til å skjære inn i banen og avslutte med sitt mer enn habile høyreben.

Resten av angrepsrekken vil trolig bestå av stjernespiss Viðar Örn Kjartansson, stjerneskuddet Osame Sahraoui og driblefanten Aron Dønnum.

– Det ser veldig bra ut. Vi skal jobbe med å lære å kjenne hverandre. Vi kommer til å bli fantastisk bra, sier Layouni.