Høiland følte seg uønsket i Viking: – Jeg følte ikke jeg fikk en reell sjanse

Revansjelysten lyser av Tommy Høiland (31). Han følte seg uønsket i Viking i fjor, men har ingen planer om å forlate klubben. Etter et møte med de nye trenerne skal han slå knallhardt tilbake.

Tommy Høiland og Kristoffer Løkberg i Randaberg Arena under mandagens Viking-trening. Høiland er revansjesugen etter fjorårets sesong der han bare startet to kamper og havnet helt i skyggen av Veton Berisha. Foto: Fredrik Refvem

42 minutter siden

– Jeg har to år igjen av kontrakten min, så jeg blir her i hvert fall to år til, smiler Viking-spissen til Aftenbladet etter mandagens fotballøkt i Randaberg Arena.

Det er for kaldt til å trene ute i Jåttåvågen, derfor har Viking trukket inn denne uken. Inn fra kulden vil også Tommy Høiland.