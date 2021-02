Sigurdarson er i Molde – klubbene er enige om overgang

Lillestrøm og Molde er i løpet av mandag blitt enige om en overgang for Björn Bergmann Sigurdarson (29). Islendingen er i Molde for å gjennomføre medisinsk test.

BLIR MOLDE-SPILLER: Björn Bergmann Sigurdarson Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det opplyser Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG, og salget bekreftes også av Lillestrøm på klubbens nettside. Dermed blir Sigurdarson Molde-spiller for tredje gang i karrieren – og hvis den medisinske testen går i orden, rekker 29-åringen også å bli en del av Europa League-troppen til Hoffenheim-kampene.

Etter det VG kjenner til, kan overgangssummen komme opp i rundt 3,5 millioner.

– Vi har ikke hatt noe å ønske om å selge Björn Bergmann Sigurdarson, men etter det jeg vil omtale som ganske tøffe forhandlinger er vi kommet til enighet med Molde. Vi har fått et beløp som gjør at vi sitter igjen med såpass mye penger at vi mener det vil styrke oss på både kort og lang sikt. Nå skal vi bruke disse midlene til å forsterke stallen ytterligere fram mot seriestart, sier LSKs styreleder Morten Kokkim.

