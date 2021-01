Premier League direkte: Toppkamp mellom erkerivalene Liverpool og Manchester United

Vi kaller formasjonen til Manchester United 4-2-3-1. McTominay og Fred har stort sett omtrent like lav utgangsposisjon. Pogba ligger ofte med et slags utgangspunkt ut venstre, men ligger mot midten og ofte tett på Fernandes, som vandrer mye. Rashford ofte på jakt etter gjennombrudd på høyresiden.

Liverpool har 67 hjemmekamper uten tap over et tidsrom på nesten tre år. En helt vanvittig rekke.

Nå snek selvsagt Leicester seg forbi Liverpool i går, men før runden var disse to lagene de to på topp.

