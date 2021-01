Luton Shelton er død: – Husker det gode smilet

Den tidligere Vålerenga-spilleren Luton Shelton er død, 35 år gammel. Tor Ole Skullerud vil huske jamaicaneren for det store smilet.

EKS-VIF-SPISS: Luton Shelton ble funnet død i sitt eget hjem fredag. Foto: Magnar Kirknes

22. jan. 2021 21:26 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver Vålerenga selv på Twitter. Sportsmax.tv skriver at Shelton ble funnet død i eget hjem fredag.

Shelton spilte for Vålerenga fra 2008 til 2011 og ble cupmester med klubben i 2008. Jamaicaneren noterte seg for 17 scoringer på 58 kamper i Eliteserien for Vålerenga.

– Dette er veldig leit og fryktelig å høre, sier Tor Ole Skullerud til VG.

– Det er en helt tragisk historie. Jeg føler med dem som står nær. Han var en flott fyr og flott gutt som kom til Norge for å spille fotball, sier Skullerud. Skullerud var assistenttrener for Vålerenga i 2008 og 2009, og altså med da Vålerenga tok cupgullet i 2008.

– Han var en god fotballspiller for Vålerenga og for landet sitt. En veldig god gutt. Da jeg hørte om den skjebnen første gangen, så blir man jo påvirket. Det er helt håpløst å høre at det har gått slikt. Det er veldig tragisk, sier Skullerud videre.

Det ble i 2018 kjent at Shelton hadde fått den dødelige sykdommen ALS (amyotrofisk lateralsklerose). Det er en sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne slik at pasienten gradvis mister kontroll over den viljestyrte muskulaturen.

CUPMESTER: Luton Shelton med Vålerenga-laget i 2008, etter 4–1 over Stabæk 4–1 i cupfinalen. Foran fra venstre Allan Jepsen, Mohammed Abdellaoue, Lars Iver Strand, Harmeet Singh, Daniel Fredheim Holm og Martin Andresen. I midtre rekke f.v.: Kristofer Hæstad, Morten Berre, Bojan Zajic, Luton Shelton og Kjetil Wæhler. Bak f.v. Fredrik Carlsen, André Muri, Troy Perkins, Erik Hagen, Øyvind Bolthof, Jarl André Storbæk, Adnan Haidar, Freddy dos Santos og Ronny Johnsen. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Skullerud husker Shelton for det gode smilet.

– Jeg husker da vi fikk han til Vålerenga. Noe av det første han var med på var en «helvetesuke» hvor han fikk testet seg ordentlig, men han gikk rundt med et stort smil, selv om han synes det var slitsomt som alle andre.

– Jeg husker selvsagt farten som alle andre og hvilken fotballspiller han var. Han var en berikelse for oss. Han var en stor signering for Vålerenga den gangen. Han gjorde mange gode ting og fikk være med på mange morsomme ting i Vålerenga.

Shelton fikk 73 kamper for det jamaicanske landslaget og scoret 35 mål.