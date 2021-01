«Nå er ikke de suverene så suverene lenger»

OM FOTBALL: Det som var normalt i fotballen, har tatt «time-out». Det gir de nest beste klubbene i Europas største ligaer en sjelden mulighet.

Trener Stefano Pioli har brukt pandemien til å gjenreise den gamle kjempen Milan. Foto: Alessandro Garofalo, AP/NTB

6. jan. 2021 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken

Sesongen i de store europeiske ligaene startet halvannen måned senere på grunn av koronapandemien. Det har ført til tettere kampprogram.

Alle ligaer er rammet økonomisk av kamper uten tilskuere. Det har ført til færre kjøp og salg.

Onsdag kveld spilles det kamper i tre av de store ligaene. Blant annet kan Jens Petter Hauges Milan øke forspranget til Cristiano Ronaldos Juventus, som har vunnet Serie A ni år på rad.

Ved inngangen til et nytt år har som regel de rikeste og største klubbene vært i tet. Sånn er det ikke i starten av januar 2021. De suverene er ikke så suverene lenger. Avstanden er langt på vei utlignet i en sesong der alle ser ut til å kunne slå alle.

Covid-19 har gjort de fem store europeiske ligaene mer uforutsigbare.

Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1 virker mer åpne enn de har vært på mange år.

Få poeng skiller de fire-fem beste på de forskjellige tabellene.

Fakta Slik er toppstriden i ligaene PREMIER LEAGUE: Liverpool (16 plussmål) 33 p. Manchester United (9 plussmål) 33 p. Leicester (10 plussmål) 32 p. Tottenham (14 plussmål) 29 p. Manchester City (11 plussmål) 29 p. Southampton (7 plussmål) 29 p. Everton (6 plussmål) 29 p. SERIE A: Milan (18 plussmål) 37 p. Inter (21 plussmål) 36 p. Roma (9 plussmål) 30 p. Napoli (18 plussmål) 28 p. Juventus (15 plussmål) 27 p. LA LIGA: Atlético Madrid (23 plussmål) 38 p. Real Madrid (15 plussmål) 36 p. Real Sociedad (14 plussmål) 30 p. Villarreal (5 plussmål) 29 p. Barcelona (15 plussmål) 28 p. BUNDESLIGA: Bayern München (23 plussmål) 33 p. RB Leipzig (16 plussmål) 31 p. Bayer Leverkusen (15 plussmål) 28 p. Borussia Dortmund (10 plussmål) 25 p. LIGUE 1: Lyon (20 plussmål) 36 Lille (19 plussmål) 36 p. Paris St. Germain (19 plussmål) 35 p. Rennes (7 plussmål) 31 p. Vis mer

Kan de klare ti strake ligagull?

Det er langt fra gitt at tidligere så suverene Juventus vinner sitt tiende strake seriegull i Serie A. Milan og Inter fra Milano har vært sterkere til nå. Det kan muligens være duket for den gamle kjempen Milans første Scudetto på 10 år. Onsdag kveld møtes Milan og Juventus, og de regjerende mesterne har 10 poeng opp til tabelltopp. Med bortetap blir det vrient for Cristiano Ronaldos Juventus å vinne 10 strake seriegull.

Jens Petter Hauge scorer for Milan mot Napoli i november. Onsdag kveld møter laget hans Juventus i italiensk Serie A. Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/AP/NTB

Det er heller ikke sikkert at pengestinne Paris Saint-Germain vinner Ligue 1 for åttende gang på de ti siste årene. De har ikke imponert nevneverdig i den hjemlige serien og ser ut til å få hard kamp fra Lyon og Lille som ligger på plassene foran på tabellen. Det skiller ett poeng mellom de tre øverste lagene.

Real Madrid og Barcelona har dominert spansk fotball i årtier. Men nå er Atlético Madrid i førersetet, med Real Sociedad som en litt uventet outsider. Det er 10 poeng mellom Atletico og Barcelona, den katalanske stormakten som har vunnet La Liga seks av de 10 siste sesongene.

Det er blitt sagt at en kan trene Bayern München til Bundesliga-triumf med hendene i lommen. Den tyske giganten har vunnet syv strake seriegull og topper tabellen. Men RB Leipzig halser to poeng bak og vil gi Bayern kamp om gullet.

Og i det mange liker å kalle verdens største liga, er det vidåpent. 4 poeng skiller de syv øverste lagene. Liverpool og Manchester United topper. Men å spå en Premier League-vinner når sesongen nærmer seg halvspilt virker mer vrient enn tidligere. Kan for eksempel Leicester igjen gjøre det umulige mulig ved å vinne et nytt seriegull fem år etter at de på mirakuløst vis ble Premier League-mestere? De puster i hvert fall gigantene i nakken.

Liverpools Thiago Alcântara tapte mandag kveld for Yan Valery og Southampton. Dermed skiller det kun fire poeng mellom Liverpool på tabelltopp og Southampton på sjetteplass. Foto: NAOMI BAKER, REUTERS/NTB

Økonomi og kampprogram

Det er mange årsaker til den internasjonale toppfotballens nye tilstand. Hvorfor det er blitt slik, blir naturlig nok bare spekulasjoner.

Å konkurrere foran tomme tribuner gjør noe med alle prestasjonsmennesker og kanskje spesielt tenningsnivået hos vanligvis svært bejublede superstjerner. Hjemmefordelen er langt på vei visket ut, derfor får vi også flere uventede resultater.

Men det er grunn til å tro at to andre faktorer også er svært utslagsgivende:

Ingen fotballklubber i hele verden er upåvirket av pandemien økonomisk. Mye av kjøp og salg er satt på vent, selv om det også på det området finnes unntak (hei, Chelsea!). En kjøpeglad klubb som Real Madrid gjorde kun kosmetiske endringer i troppen i sommer. Litt fordi de bruker store midler på å ruste opp Santiago Bernabéu, men heller ikke hovedstadsklubben i Spania er upåvirket av den nye økonomiske hverdagen. Storklubbene har ikke kunnet fikse troppene i samme grad som tidligere. Færre kjøp, og de har beholdt spillere de i utgangspunktet ikke ønsker med lenger.

Sesongen er blitt strammet betydelig inn. Kampprogrammet er blitt tettere, resultatet har tilsynelatende gitt mer slitne spillere og lavere intensitet. Spesielt mot slutten av kampene har lag og spillere virket kjørt. Det er sjelden vi ser ork nok til å fullføre de store sluttspurtene.

Legg til kortere oppkjøring mellom de to sesongene og den hyppigere skadefrekvensen, er vi nær sannheten om hvorfor 2021 kan være en gyllen mulighet for de nest største klubbene.

Real Madrid hentet Martin Ødegaard hjem fra Real Sociedad i fjor sommer, bortsett fra det har hovedstadsklubben gjort lite på overgangsmarkedet. Her er Ødegaard i aksjon mot Celta Vigos Denis Suarez andre nyttårsdag. Foto: Manu Fernandez, AP/NTB

Vil vende tilbake til normalen

Men det vil ikke være slik for alltid.

En dag vil store deler av befolkningen være vaksinert, publikum vil vende tilbake til tribunene, de største og rikeste klubbene vil igjen kjempe om de dyreste spillerne, og livet vil vende tilbake til normalen igjen.

Også øverst på tabellen i de store ligaene. De største vil alltid være størst over tid.

Kanskje ikke i 2021. Men trolig i 2022.

