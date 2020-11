Mener TIL opptrer amatørmessig: – Det ser ut som det allerede er avgjort at det blir et nytt damelag

Roger Johansen går hardt ut og mener at TIL og Fløya driver et politisk spill før årsmøtene om to uker.

STORE AMBISJONER: Roger Johansen er satt opp som ny styreleder for det alternative Fløya-styret. Her avbildet på Fløya Arena. Ronald Johansen

17. november skal TIL ha et ekstraordinært årsmøte, der stiftelsen av det nye damelaget, i samarbeid med Fløya, skal behandles.

Arbeidsutvalget anbefaler at dette laget skal skilles ut fra både TIL og Fløya, og bli et helt nytt idrettslag. Stig Bjørklund, TILs styreleder, gikk tidligere ut denne uka i iTromsø og fortalte flere detaljer om planene, deriblant at laget skal ha et helt nytt navn.