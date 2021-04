Nytt norsk tap for Tyskland: – Vi slipper inn for lette mål

(Tyskland-Norge 3–1) Norge sjokkåpnet - men Tyskland ble igjen for sterke for Martin Sjögrens kvinner.

0–1! Guro Reiten sjokkerte tyskerne med å score allerede i det fjerde minuttet i Wiesbaden. T.h. Lisa-Marie Karlseng Utland. Foto: Sebastian Gollnow / DPA

13. apr. 2021 17:50 Sist oppdatert 7 minutter siden

Det nærmer seg åtte år siden Norge slo Tyskland sist, men håpet ble tent da Guro Reiten gjorde mål allerede etter tre minutters spill i Wiesbaden.

Men etter det ble det veldig mye Tyskland, og vertene vant fortjent 3–1.

– Jeg føler at vi gjorde en grei kamp, men det er selvfølgelig kjipt å tape. Vi slipper inn for lette mål. Det er mulig å unngå alle tre scoringene, sier Caroline Graham Hansen til VG.

– Men motstanden er god?

– Vi møter et bra tysk lag, men jeg føler likevel at vi burde kunne ha fått mer ut av dette, sier Barcelona-stjernen.

– Vi er på etterskudd. Vi begynner å løpe veldig mye imellom, fastslår NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Men alt i alt er det positive ting å ta med seg.

Før kampen valgte landslagsjentene en ny markering for menneskerettigheter:

Norge var godt med i 1. omgang, men ut over i kampen ble de norske spillerne veldig slitne.

Tyskland er Europas best rangerte lag og regjerende OL-mester. Bare USA er bedre enn tyskerne på FIFA-rankingen, der Norge er nummer syv.

– Med tanke på at det er nesten seks måneder siden sist vi så hverandre, var det ikke så verst, mener Caroline Graham Hansen, som gikk ut etter en times spill i Wiesbaden.

– Det var avtalt på forhånd at jeg skulle spille en time. Det fungerte bra, sier hun om skaden som gjorde at hun ble spart mot Belgia torsdag.

Norges kvinner kom fra fire seirer på rad - men med varierende motstand. De fikk nå en tøff motstand i Tyskland. Men ingen av disse to er kvalifisert til OL i Tokyo.

Tyskland har vunnet fire av de siste seks kampene mot Norge - mens to har endt uavgjort.

Guro Reiten sendte Norge i ledelsen allerede i det fjerde minuttet da hun ble flott spilt igjennom av Caroline Graham Hansen og med en følsom fot gjorde 1–0, men det skulle ikke gå mange minuttene før Laura Freigang fikk stå veldig alene og sette inn utligningen til 1–1. Men corneren forut for scoringen var trolig feil idømt.

2–1 kom etter et vakkert tysk angrep - med Linda Dallmann som målscorer. Den siste scoringen kom i 2. omgang da Paulina Krumbiegel utnyttet at det var ren autostrada på høyresiden i det norske forsvaret.

Tysklands store spiller, Dzsenifer Marozsán, manglet som følge av en positiv coronatest. Norge har på sin side Maren Mjelde skadet.

Norges spilte torsdag sin første kamp på et halvt år og vant 2–0 over middelmådige Belgia. Et vidunderlig frispark fra Guro Reiten og et klasseangrep avsluttet av Lisa-Marie Karlseng Utland ble avgjørende.

– Det er et vanskelig lag å møte, sist vi spilte mot dem var de bedre enn oss og vant fortjent 4-0. Vi håper på en bedre kamp denne gangen der vi byr på mer motstand, sa Martin Sjögren før matchen mot Tyskland.

Han opplevde sitt 18. tap som Norges landslagssjef tirsdag. Dette var Norges 21. tap mot Tyskland i løpet av 42 landskamper gjennom historien.