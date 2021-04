Zinckernagel klar for Premier League etter «genistrek»: – Kunne ikke vært bedre

Premier League-drømmen gikk i oppfyllelse for Philip Zinckernagel, men han synes ikke noe om at eks-samboeren Kasper Junker ble kritisert for å velge japanske Urawa Red Diamonds.

GULLDUO: Kasper Junker og Philip Zinckernagel var sterke bidragsytere til at gullet endte i Bodø. Foto: Mats Torbergsen

– Det synes jeg egentlig er noe bullshit – at folk skal dømme ut fra hva deres drømmer ville vært. Det er ikke alle spillere som drømmer om å spille Champions League-finale, sier Zinckernagel til VG på telefon fra London – litt travlere og større enn lille Bodø.

Tre ganger gjennom samtalen kan man høre sirenene som suser forbi de våråpne vinduene i Hampstead.

– Og kun en time til sentrum, istemmer Bodø-kjæresten Anna Leite, som har blitt med dansken til England.

Etter en litt røff start på hverdagen med lockdown og hotelltilværelse, har paret funnet seg til rette med leilighet, varmere vær og mulighet for uteservering på restaurantene.

– Fotball handler om å få opplevelser i ryggsekken. Selv har jeg alltid ment at det ville være kjedelig å bare spille i én liga eller bli i Danmark hele karrieren. Jeg har alltid hatt lyst til å reise og oppleve noe annet, sier den Premier League-klare Watford-spilleren.

NY DRAKT: Det er litt mindre gult og litt mer svart i drakten til Philip Zinckernagels nye arbeidsgiver, Watford. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Zinckernagel knuste målpoengrekorden i Eliteserien i Bodø/Glimts rekordsesong. Samtidig ble spisskameraten Kasper Junker toppscorer i ligaen med 27 mål på 25 kamper.

Den danske kantspilleren hadde tilbud fra toppklubber i Tyrkia, Nederland, Tyskland og Frankrike, men endte til slutt på Englands nest øverste nivå. Klubbvalget viste seg å være en liten genistrek.

– Det som tiltrakk meg var at det var store sjanser for Premier League. Det var den klubben jeg følte hadde størst sjanse til å rykke opp, og ser man på budsjettene så tror jeg også det er den største klubben i Championship.

– Det kunne være den siste sjansen til å komme til England. Med opprykket nå, kunne det ikke vært bedre, sier Zinckernagel, og sikter til at de nye reglene for arbeidstillatelse inntraff ved årsskiftet som følge av Brexit.

Mens Zinckernagel forlot Bodø/Glimt vederlagsfritt etter at kontrakten utløp, reiste kameraten Kasper Junker til slutt til Urawa Red Diamonds etter en lengre overgangssaga.

– Det har vært litt vanskelig å følge med i alt kaoset, men man må prøve å se det fra begge sider. Heldigvis endte det med en god løsning. Jeg tror det var den beste løsningen for begge parter. Jeg er glad på hans vegne for at de ble enige.

SAMBOERE: Kasper Junker og Philip Zinckernagel bodde sammen i en leilighet i Bodø. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mange moret seg i sosiale medier etter at Junker uttalte i Bodø/Glimts pressemelding at «alltid har hatt et stort ønske om å prøve seg i Asia, og særlig i Japan».

– Jeg blir litt lei av å lese kommentarer, men det er selvsagt mye følelser fra fans også. Noen ganger må man se ting fra flere perspektiv enn det romantiske, sier Zinckernagel om kritikken.

– Bare fordi det er den mest tradisjonelle veien betyr det ikke at det er den riktige for alle. Jeg synes det blir litt enkelt å sitte hjemme i sofaen og peke med fingrene og si at det er uattraktiv og ikke sportslige ambisjoner. Det kan det være.

– Fotball er mange ting. Får man sjansen til å oppleve noe kult i et annet land og også sikre seg økonomisk, så tror jeg at de fleste som sitter hjemme i sofaen og peker fingre ikke ville nølt med å gripe sjansen.

Selv gleder Philip Zinckernagel seg stort til å prøve seg i Premier League, en arena han håper også kan føre ham nærmere den danske landslagstroppen.

Etter å ha startet Watford-karrieren på kanten, hvor han også i utgangspunktet er tiltenkt å spille, spilte han seg etter hvert til fast plass som indreløper. Der ble det fem assists på de syv første kampene.

