Scholes med Pogba-råd til Solskjær

Manchester Uniteds gamle helt Paul Scholes tror Ole Gunnar Solskjærs mannskap kan bli farligere om nordmannen justerer midtbanen.

DUO: Paul Scholes håper at Manchester United skal få mer ut av Paul Pogba og Bruno Fernandes. Foto: Peter Cziborra / POOL / REUTERS POOL

– Solskjær liker to sittende midtbanespillere. Men jeg tror ikke det er nødvendig med to. De trenger at Pogba linker mer med Bruno Fernandes. Klarer de det, gir det rom for en annen angrepsspiller, sier Scholes som ekspert på BT Sports.

Manchester United mønstret en midtbane med Pogba, Fernandes, Nemanja Matic og Fred i Europa League-kvartfinalen mot Granada (4–0).

Scholes ønsker seg at Pogba og Fernandes utgjør den sentrale midtbanen sammen med én annen – ikke to. Slik at United heller kan bruke en ekstra spiller lenger fremme. Scholes vil også at Pogba og Fernandes får ballen mest mulig.

– Bevisstheten og ferdighetene de begge har, gjør at de kan koble sammen og kombinere. Uniteds to smarteste spillere er Fernandes og Pogba, så hvis du kan få dem tett sammen, vil de score mange mål og assistere mål til andre også, sier Scholes.

Pogba har til tider fått kritikk for innsatsen sin i Manchester United. Scholes sier at franskmannens disiplin ikke alltid er den beste, men at han «har noe annet» offensivt.

GOOD OLD DAYS: Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjær og Paul Scholes var lagkamerater i Manchester United i en årrekke. Foto: DAN CHUNG / X00814

– Når United angriper tror jeg at Pogba og Fernandes kunne gitt mer flyt. Hvis du får Pogba nærmere Fernandes, frigjør det mer plass på venstresiden for Marcus Rashford, og det er ikke en du vil møte der, sier briten som vant Premier League med United elleve ganger.

Scholes mener videre at Manchester United bør kjøpe en ny midtspiss. Owen Hargreaves, også tidligere United-spiller, synes derimot at klubben bør satse på Edinson Cavani en sesong til.

– Alle ønsker seg åpenbart Erling Braut Haaland og Harry Kane, men United bør beholde Cavani og investere i andre posisjoner. De kan bruke de pengene (det Haaland eller Kane vil koste) på tre andre spillere i viktige posisjoner. Cavani gir deg 25 mål om han spiller jevnlig, sier Hargreaves.

Manchester United møter Roma i semifinalen.