Prøvespiller imponerte for TIL 2020 – men Vilde stjal showet i storseieren

Vilde Bratland scoret tre mål mot Medkila. Samtidig fikk TIL 2020 muligens en ny kantspiller på plass.

MÅLSCORERNE: Mali Trøan (til venstre), Vilde Bratland og Sandra Simonsen. Foto: TIL 2020

6 minutter siden

TIL 2020 (Fløya) – Medkila 5–2

For Mali Trøan er denne uken på prøvespill i TIL 2020, og lørdag ettermiddag fikk hun vist litt av hva hun kan gjøre for laget. I treningskampen mot Medkila skar kantspilleren innover i banen og knallet ballen i krysset fra 16 meters hold. Med det sørget 20-åringen for at TIL 2020 gikk opp i 3–1-ledelse.