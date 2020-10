Brattvåg gikk på hjemmesmell: – Det er forferdelig

Sondre Beite scoret to mål og hadde ei avslutning i tverrliggeren da Brattvåg tapte 2–3 hjemme mot Alta.

– Det er veldig surt å tape her. Det ble mye kriging, dueller og tull, men det var bra trøkk i kampen og det viste at det betydde noe. Det ble litt for mye rot og uflaks, så slipper vi inn et par mål for mye, sier Beite til Sunnmørsposten.

Vegard Braaten sendte Alta i ledelsen etter 24 minutter, og bare fire minutter senere økte Morten Gamst Pedersen til 2-0 for gjestene. Like før dommeren blåste til pause reduserte Sondre Beite til 2-1. Han ble spilt fint gjennom av Torbjørn Grytten og chippet inn som scoringen mot en utrusende keeper.