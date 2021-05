Sjögren ikke bekymret for proffer som vender hjem, men: – Det er et steg ned

Landslagstrener Martin Sjögren er ikke bekymret av at norske proffer vender hjem. Bra for den norske ligaen, men et steg ned for spillerne, sier han.

Landslagssjef Martin Sjögren og Karina Sævik under en landslagstrening i fjor. Nå er Sævik en av flere utenlandsproffer som vender hjem til Toppserien. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Nå nettopp

Flere av utenlandsproffene som har vært i Sjögrens landslagstropper, er nå klare for spill i Toppserien. Profiler som Kristine Leine (24), Karina Sævik (25) og Cecilie Redisch Kvamme (25) bytter ut spill i England og Tyskland med Norge.

Sævik går fra storklubben Wolfsburg, en Champions League-stormakt, til Avaldsnes, en hardtsatsende Toppserieklubb i Karmøy fra et sted med knapt 3.000 innbyggere.

– Jeg kan ikke påstå at det bekymrer meg. Det er bra for den norske ligaen, sier Sjögren til NTB.

Han sier det er viktig at spillerne er i så konkurransedyktige miljøer som mulig, men at også trivsel og et miljø som gir utvikling, er viktig for spillerne.

– Om det er i Norge eller utenlands spiller ikke så stor rolle, sier landslagstreneren.

Er et steg ned

Men han er klar på at det er et steg ned for spillerne som vender hjem fra de store ligaene.

– Det er bare å se på rankingen. Så det er klart at for spillerne fra England, og Karina som har vært i Frankrike og Tyskland, så er den norske ligaen ikke på nivå med dem, sier Sjögren.

Han sier at spillerne samtidig kan få betydelig større roller hjemme i Norge, og at det kan veie opp. Han sier at det er helt opp til spillerne selv om de klarer å forsvare landslagsplassen etter å ha tatt ett steg ned ligamessig.

– Det avhenger av hvordan de presterer. Det er spillere som Leine og Kvamme som ikke har vært faste på laget bare fordi de spiller i England heller. Alt handler om prestasjoner, sier landslagstreneren.

Har vært snakkis på landslaget

Både Leine og Sævik sier til NTB at koronasituasjonen, med isolasjon i utlandet langt vekk fra venner og familie, har påvirket valget de har tatt.

Sjögren sier at han på forrige landslagssamling plukket opp signaler om at flere snakket om at det er vanskelig å være isolert i utlandet, og at de tenkte på spill i Norge.

– Det året som har vært, med korona og isolasjon langt vekk fra familie og venner, der de samtidig ikke hatt mulighet til å få besøk, har vært vanskelig. Det er klart at vi merker hva det prates om. Det var vel noen som snakket om akkurat dette.

Landslagstreneren understreker at det ikke nødvendigvis gjelder spillerne som nå er klare for Toppserien. Han sier han ikke har diskutert overgangene med noen av dem.

Hyller dette grepet

En ting som er positivt med overgangene, er at det blir flere fulltidsproffer i norsk toppserie. Sævik sier at det hadde stor betydning for at en overgang til Avaldsnes var aktuell.

– Det er et steg vi må ta i Norge. Vi må bli flere som livnærer oss på å spille fotball. Den utviklingen må klubbene følge med på, sier landslagstreneren.

Han har fortsatt noen utenlandsproffer igjen å spille på. I Champions League-finalen briljerte Caroline Graham Hansen for mesteren Barcelona, mens Guro Reiten spilte godt i en omgang for Chelsea, og klubbvenninne Maren Mjelde fulgte kampen fra sidelinjen på krykker.

– Landslaget står seg godt, sier Martin Sjögren.