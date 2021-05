Molde-spillerne rasende – kan ha blitt rammet av dommertabbe

CONSTO ARENA (VG) (MIF-MFK 0–0) Molde-spiller Kristoffer Haugen (27) strakk hendene i været for scoring et drøyt kvarter før slutt, men dommer Dag Vidar Hafsås blåste aldri for mål.

30. mai 2021 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg scoret. Jeg har sett på bildene etter kampen og det bekreftet det jeg tenkte. Ballen var inne. Det er surt å bli snytt for to poeng her i dag. Linjedommeren sa han ikke fikk det med seg, sier Haugen til VG.

Uavgjortresultatet gjør at Molde trolig taper ytterligere terreng i gullkampen. Den svært kontroversielle situasjonen oppsto 16 minutter før full tid. Molde-back Haugen styrte et innlegg mot Mjøndalens mål. Sisteskansen Sosha Makani (34) slo ballen bort så fort han kunne og dommer Hafsås lot spillet gå videre, mens Molde-spillerne skrek i fortvilelse.

– Vi trenger tre poeng i kamper som dette for å henge med. Det er kjipt, sier Haugen.

På bilder fra et av TV-kameraene på Consto Arena, ser det ut som at hele ballen var inne. Fra andre vinkler er det vanskeligere å si sikkert.

– Snytt for mål mener vi i kommentatorboksen, sa kommentator Jørgen Klem på Eurosport.

– Det er vanskelig å fastslå sikkert at den var inne, sier ekspert Joacim Jonsson på Eurosport-sendingen.

VURDER SELV: Er ballen inne her? Foto: Discovery

Taktikken

Før oppgjøret uttalte tomålsscoreren fra Moldes 2–3-tap for Vålerenga i forrige runde, nevnte Haugen, at kun seier ville være godt nok for romsdalingene på Consto Arena.

Det viste seg kjapt å bli en vanskelig oppgave for de gulljagende gjestene. Mjøndalen flyttet benene smart og raskt i trener Vegard Hansens 4–3–3-system.

Med ballen i laget løftet Molde begge backene skyhøyt, mens Ola Brynhildsen (22) og Eirik Hestad (25) trakk inn fra kantene og lurte i mellomrommet. Samtidig splittet de i utgangspunktet dype midtbanespillerne Etzaz Hussain (28) og Fredrik Aursnes (25) seg – og overlot rom som Magnus Wolff Eikrem (30) kunne overta sentralt.

Molde-oppsettet var klokt, men i praksis gikk ballen sjelden raskt nok mellom spillerne til at Mjøndalen fikk problemer med å holde strukturen.

Hussain-bom

VG noterte tre sjanser til hvert lag i første omgang. Den soleklart største falt til Moldes Hussain. Etter et lurt hælspark fra Hestad inne i Mjøndalens 16-meter, hadde lagkameraten scoret hvis han traff hjørnet 12 meter foran ham.

MIF-keeper Makani var så å si utspilt, men heldigvis for ham, og til Molde store fortvilelse, skrudde Hussain ballen like utenfor stolpen.

I motsatt ende av banen fikk Ole Amund Sveen (31) den største muligheten for hjemmelaget, da indreløperen bommet på ballen fra kloss etter et snaut kvarter.

I andre omgang hevdet innbytter Tonny Brochmann at han ble snytt for straffespark i duell med Molde-stopper Martin Bjørnbak, men heller ikke han ble hørt av dommer Hafsås – i det som var en annen tvilsom situasjon.