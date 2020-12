Bamba utsatt for rasisme etter straffebom: – Jeg har det ikke bra

Etter at Brann-spissen bommet på straffe mot Start, mottok Daouda Bamba flere rasistiske meldinger på Instagram. Brann varsler at de vil anmelde saken.

9. des. 2020 23:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har det ikke bra nå, så jeg har ikke noe lyst til å snakke akkurat nå, sier Bamba da VG ringer.

Saken er omtalt av Bergens Tidende og Bergensavisen.

– Jeg har ikke ord. Det er helt «crazy» at det er sånn. Dette er ikke første gang. Det er ikke engang den tiende gangen heller. Det skjer hele tiden, sa Bamba til BA.

– Jeg orker ikke å åpne alle de uleste beskjedene. Jeg må beskytte meg selv, sa Bamba, ifølge Bergens Tidende.

Flere av meldingene inneholder rasistiske ord, og BA skriver at spissen har mottatt mer enn 50 meldinger.

Preget og sint Soltvedt

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, reagerer kraftig på hetsen mot Bamba.

– Det er så totalt uakseptabelt som det kan bli. Det er så skuffende at det er mulig at folk gjør det mot andre. Det er totalt ubegripelig, sier han til VG.

Soltvedt sier at han selv har sett meldingene. I morgen, når de kommer hjem fra Kristiansand, skal han ta med seg Bamba for å anmelde saken.

– Dette er så totalt uakseptabelt. Vi som klubb står sammen med Bamba. Dette er en så viktig sak i 2020, slike folk må ikke få gjemme seg, sier Soltvedt.

Sportssjefen vil ikke gå inn på hvem som har sendt de rasistiske meldingene til Brann-spissen.

– Bamba er er en fantastisk mann med et fantastisk hjerte. Han har det vondt nå. Jeg har rett og slett ikke ord for så skuffet jeg er, sier en tydelig preget Soltvedt.

Brann berget plassen med uavgjort i Kristiansand, men på stillingen 1–1 hadde bergenserne mulighet til å sikre seg seieren.

Fra krittmerket sendte imidlertid Daouda Bamba straffesparket over tverrliggeren.

Spissen var ved godt mot da han ble intervjuet av Eurosport like etter kampslutt.

– Hvilken straffe? spøkte spissen da han ble spurt om bommen – og påpekte at han var glad for at plassen var sikret.

Men da Bamba kom i garderoben forsvant smilet brått.

Ifølge både BT og BA fikk Bamba i tillegg til klart rasistiske meldinger også en SMS der han ble bedt om å dø av corona.

Vil bruke kraftigere virkemidler

Hetsen mot Bamba kommer i en sesong der norsk fotball har satt fokus på rasisme gjennom #STOPP-kampanjen. Den første hendelsen oppsto da Kristiansund-spiss Amahl Pellegrino ble rasistisk hetset av en Aalesunds FK-supporter på Color Line Stadion i oktober.

To helger senere ble Vålerengas Ousmane Camara kalt «apekatt» av en vakt på Sandefjord stadion. Både AaFK og Sandefjord-vakten har blitt straffet i etterkant av hendelsene.

Helgen etter rasismehendelsen i Sandefjord, fikk klubbens egen spiller Brice Wembangomo slengt rasistiske bemerkninger etter seg under en bortekamp i Kristiansand mot Start.

– Det er et samfunnsproblem og et fotballproblem. Vi må ta kraftigere lut for å slå ned på det. Vi kan ikke ha det slik og må se på om virkemidlene har vært gode nok, sier Soltvedt.