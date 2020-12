Hentet til RBK som førstevalg. Så ble han benket: - Har vært tøft

Hólmar Örn Eyjólfsson har vært igjennom en hektisk og krevende periode.

Hólmar Örn Eyjólfsson er trolig tilbake i startelleveren til RBK mot Sandefjord tirsdag. Christine Schefte

45 minutter siden

Islendingen sitter i sitt nye hus i Trondheim mens han venter på årets siste seriekamp og påfølgende juleferie, men han har ikke pyntet til jul.

– He he, nei, jeg er alene her nå, så det spiller ikke noen rolle for meg. Jeg drar hjem på onsdag, og vi feirer på Island med familien. Vi har laget en liten julelandsby i huset der, så det vil være nok for meg, forteller RBK-midtstopperen til Adresseavisen.