Åpner opp om Molde-exiten: – Hell i uhell for meg

Sivert Gussiås har overgått de fleste forventninger i Sandefjord-drakta denne sesongen. Nå har han satt seg ett klart mål for resten av 2020.

Sivert Gussiås har virkelig funnet seg til rette i Sandefjord, selv om været ikke alltid spiller på lag. Her ser han ut over stadionanlegget. Daniel Nerli Gussiås

26 minutter siden

SANDEFJORD: Foran denne sesongen signerte den 21 år gamle Molde-gutten for eliteserieklubben Sandefjord. Til tross for at han imponerte på utlån i OBOS-klubben Strømmen, fikk han ikke forlenget kontrakten sin med Molde Fotballklubb og måtte dermed se seg om etter andre muligheter. Spissen hadde mange tilbud, både fra øverste og nest øverste nivå, men valget falt til slutt ned på blåtrøyene i hvalfangerbyen.

Når han i møte med Romsdals Budstikke denne uka nå ser tilbake på en sesong som nærmer seg slutten, er han klar på flere ting. Han føler han har tatt enorme steg under det spanske trenerteamet, med Marti Cifuentes i spissen. Gussiås understreker at tillit først og fremst er hovedfaktoren. Det har resultert i sju nettkjenninger hittil, for et lag som kjemper på nedre halvdel.