Nå er Brann i ferd med å selge Koomson

Gilbert Koomson er på vei bort fra Brann.

26. sep. 2020 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge opplysninger BT sitter på, er Brann i ferd med å selge Gilbert Koomson.

BA skriver at Brann har akseptert et bud på rundt fem millioner kroner for spilleren, og han skal være observert på Gardermoen på vei til Tyrkia.