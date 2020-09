Nilsen står med fire strake tap som AaFK-trener: Derfor tror han det kommer til å snu

Lars Arne Nilsen har sett stor forbedring i AaFK etter fem uker med han som trener, sjøl om poengfangsten har vært fraværende.

Det er fem uker siden Lars Arne Nilsen ble presentert som ny AaFK-trener. Siden da har han ledet klubben til fire strake tap med 3–9 i målforskjell. Med elleve kamper igjen å spille er avstanden opp til kvalifiseringsplassen åtte poeng, mens det er hele 15 poeng opp til sikker plass.

– Det spillerne har vist på treningene, det synes jeg ser bedre og bedre ut. Det gjør at spillerne får mer sjøltillit og ting sitter bedre. Som jeg har sagt før også, dette er en gjeng som kommer til å fikse det. Når de får tillit og muligheter, så er det gode nok spillere her. Når vi kan spille slik vi har gjort mot Sarpsborg og Rosenborg, så vet vi at det bor mye i disse guttene, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.