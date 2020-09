AaFK-trener har fått ny kontrakt

Tor Hogne Aarøy har signert en ny treårskontrakt med AaFK.

I fjor vinter ble Tor Hogne Aarøy hentet inn i AaFKs utviklingsavdeling etter at han hadde trent Spjelkavik sammen med Frode Fagermo flere sesonger. Han har trent AaFK 2 og juniorlaget sammen med Amund Skiri, og nå har han skrevet under ei ny treårskontrakt.

– Vi i AaFK er veldig glade for å ha med Tor Hogne videre. For oss i utviklingsavdelinga er det viktig at vi sørger for å ha kontinuitet, for å sammen skape utvikling over tid både for trenere og spillere. Vi har satt oss høye mål for de kommende årene, og Tor Hogne vil bli en viktig brikke i denne prosessen, sier utviklingsleder Sindre Eid til klubbens hjemmeside.